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    首頁　>　社會

    檢舉魔人「蘇大媽」免入獄 檢方將提「非常上訴」

    蘇大媽異議成功，可用罰金換免關，不過檢方還有一招可以對付她。（資料照，記者王捷攝）

    蘇大媽異議成功，可用罰金換免關，不過檢方還有一招可以對付她。（資料照，記者王捷攝）

    2021/03/27 12:00

    ［記者王捷／台南報導］許多民眾都關心檢舉魔人「蘇大媽」是否入監，今天傳出逆轉消息，台南高分院在25日撤銷蘇婦的入監裁定，也就是蘇婦可以「繳罰金免牢獄之災」，為了讓社會能回歸平靜，檢方將研議提「非常上訴」。

    2018年蘇婦大鬧診所，挑釁醫護人員，被依違反醫療法，判5個月徒刑、得易科罰金15萬1000元，在審判後，執行轉由檢方負責，考慮到蘇婦持續挑起社會仇視、浪費司法資源，因此撤銷蘇婦罰金，要讓他入監服刑。

    蘇婦提聲明異議，這個舉動是主張檢察官指揮不當，但是高等法院台南分院在9日就駁回聲明並裁定「不得抗告」，結果蘇對執行問題再提聲明異議，不料台南高分院在25日竟撤銷蘇女的入監裁定，「不得抗告」，引發外界質疑二審法官怎會有前後矛盾的裁定。

    為何蘇婦可以一再聲明異義？難道只要不服法院判決，就能一直提「聲明異議」，直到獲得認同的法官支持嗎？台南高分院解釋，9日的聲明裁定是針對檢察官在調查過程中是否有濫權，但25日的聲明裁定則是針對檢方的裁量、執行程序，是否有給蘇婦說明機會，這兩項的聲明裁定不是同一理由。

    南檢發言人林仲斌說，檢方對台南高分院25日的裁定感到不解，將研議提「非常上訴」，至於蘇女將於下週入監服刑的執行命令，檢方會持續進行。

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