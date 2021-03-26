為這款洋酒奔走50公里 警方逮捕「閃靈悍將」

呂姓男子自稱喜歡暗黑英雄「閃靈悍將」，因此戴著面具行竊。（民眾提供）

2021/03/26 22:12

〔記者王捷／台南報導〕台南市區的大賣場一個月來連連被偷走10多瓶特定品牌的千元威士忌，警方調閱監視器，但竊嫌呂姓男子戴著「閃靈悍將」的面具，又騎著租來電動機車，無法從面部、車牌辨識身分，沿線追查才發現呂男為偷洋酒，從高雄出發搭車50公里又租車匿蹤，警方後來在租車行埋伏，終於逮捕「閃靈悍將」，至於為何要戴面具行竊，呂男自稱喜歡這款美漫暗黑英雄。

40多歲的呂男，有多項竊盜紀錄，因為連續竊案服刑後前陣子才假釋出獄，他自稱在工地做粗工為生，不過警方懷疑他在假釋期間涉多件超市竊案，其中這個月初，某間大賣場連續2次失竊特定品牌的威士忌，監視器畫面拍下清晰的影像，但畫面中呂男戴著面具，起初讓警方難以辨識身分。

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後來，呂男摸走威士忌後，摘下面具、跨上電動機車，由於呂男特別選擇專門出租給外籍移工的電動機車，因為這種電動機車沒有車牌，警方無法立刻從車牌辨識車輛所有人，但警方從業者提供的監視器畫面，發現每次呂男騎的電動機車都不同，所以研判呂男是租車犯案，拿著呂男全身黑的衣著一間間去出租車行尋求租車業者指認。

經過濾後，警方終於找到呂男租車的租車行，事先與業者協調後，在一旁埋伏等候呂男還車，但當呂男落網後，身上應該出現的洋酒卻沒有發現，而他不斷質問警方，他都已經搭乘火車到50公里外的台南犯案，又騎電動機車，為何警方還是找得到他。因為他不曉得，警方已經盯他一段時間。

至於呂男犯案用的面具，是漫畫「閃靈悍將」的造型，該作品又譯「再生俠」，是美國漫畫出版商Image最有名的暗黑英雄，曾經有動畫、電影，而該出版商另外著名的漫畫是「行屍走肉」，該漫畫也在2009年被改編成著名電視劇「陰屍路」。

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