大樂透頭獎開出！1注獨得1億元 獎落北市

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2021/03/26 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月26日）開獎的第110000034期大樂透，頭獎1注中獎，獨得1億元獎金，由台北市萬華區廣州街189號「召財利彩券行」開出；第110000073期今彩539、第110000073期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第110000034期大樂透中獎號碼為「15、21、24、30、37、38，特別號：34」，頭獎1注獨得，可得1億元；貳獎摃龜；參獎共43注中獎，每注可得4萬6434元；肆獎共71注中獎，每注可得1萬8078元；伍獎共1495注中獎，每注可得2000元；陸獎共2033注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬1212注中獎，每注可得400元；普獎共2萬8369注中獎，每注可得400元。

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第110000034期49樂合彩中獎號碼為「15、21、24、30、37、38」，四合1注中獎，可得20萬元；三合共78注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2710注中獎，每注可得1250元。

第110000073期雙贏彩中獎號碼為「02、03、05、07、09、12、15、16、19、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共142注中獎，每注可得500元；肆獎共1538注中獎，每注可得100元。

第110000073期今彩539中獎號碼為「07、09、11、22、32」，頭獎摃龜；貳獎共280注中獎，每注可得2萬元；參獎共9295注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬7700注中獎，每注可得50元。

第110000073期39樂合彩中獎號碼為「07、09、11、22、32」，四合共11注中獎，每注可得21萬2500元；三合共451注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2402注中獎，每注可得1125元。

第110000073期3星彩中獎號碼為「124」，正彩共33注中獎，每注可得1萬2500元。

第110000073期4星彩中獎號碼為「9270」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站 。

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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