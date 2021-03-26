債務糾紛引殺機？南方澳驚傳砍人 鐮刀對決塑膠椅2傷

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〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣南方澳南天宮旁的飲料店，今天傍晚發生男子持鐮刀砍人案件，被砍男子隨手拿塑膠椅反擊，雙方臉部、手臂等多處刺傷，由救護車送醫，所幸已無生命危險，警方初步了解，可能是債務糾紛引起殺機。
案發時間約在下午5點50分，宜蘭縣消防局獲報後，出動救護車將2人送醫，警方晚間帶回涉嫌行凶的張姓男子偵訊，將依傷害罪嫌移送法辦。
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