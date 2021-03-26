為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    桃市新屋男子自駕翻覆 腦漿四溢當場死亡

    男子自駕行經桃園市新屋區圳禾路，車輛失控打滑翻覆，當場死亡。（記者許倬勛翻攝）

    男子自駕行經桃園市新屋區圳禾路，車輛失控打滑翻覆，當場死亡。（記者許倬勛翻攝）

    2021/03/26 18:37

    〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市新屋區圳禾路下午4點許發生一起死亡車禍，男子自駕凌志（Lexus）LS430轎車行經該路段時，疑車速過快打滑翻覆，腦部撞擊車頂、擋風玻璃，當場腦漿四溢，新坡消防隊到場時已無生命徵象，明顯死亡。

    楊梅警方表示，根據現場研判，該輛自小客車應是先撞上路邊的石墩護欄，再撞上電桿翻車，詳細肇事原因仍有待進一步調查。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    機車騎士連人帶車摔進早餐店 疑超車不慎釀禍
    2021/03/26 15:09

    機車騎士連人帶車摔進早餐店 疑超車不慎釀禍
    19歲兒拿駕照5個月上路撞壞400萬保時捷 爸爸苦笑「車壞了...哈哈哈」
    2021/03/26 12:56

    19歲兒拿駕照5個月上路撞壞400萬保時捷 爸爸苦笑「車壞了...哈哈哈」

    北市金地段洗牌 新富青睞奇岩這區
    高雄輕軌又被撞！阿嬤騎車載人撞車頭 恐噴30萬
    2021/03/25 19:45

    高雄輕軌又被撞！阿嬤騎車載人撞車頭 恐噴30萬
    自來水主幹管被撞破淨水狂洩 枋寮至新園3萬戶停水至明晨6點
    2021/03/25 16:06

    自來水主幹管被撞破淨水狂洩 枋寮至新園3萬戶停水至明晨6點

    兩指標挑美股基金
    中市不到2天又有號誌桿遇難！這次換砂石車勾到紅綠燈桿
    2021/03/25 14:34

    中市不到2天又有號誌桿遇難！這次換砂石車勾到紅綠燈桿
    社會今日熱門
    申報雨天打掃竟貼晴天照片 老里長詐公帑25萬遭判2年
    2021/03/25 21:43

    申報雨天打掃竟貼晴天照片 老里長詐公帑25萬遭判2年

    涉吞公款10億、逃漏稅 「大洋僑果」董座等5人漏夜偵訊
    2021/03/25 23:00

    涉吞公款10億、逃漏稅 「大洋僑果」董座等5人漏夜偵訊

    高雄輕軌又被撞！阿嬤騎車載人撞車頭 恐噴30萬
    2021/03/25 19:45

    高雄輕軌又被撞！阿嬤騎車載人撞車頭 恐噴30萬

    情變刺死前女友母親 南檢：判右肩傷10公分深致命
    2021/03/25 20:00

    情變刺死前女友母親 南檢：判右肩傷10公分深致命

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播