桃市新屋男子自駕翻覆 腦漿四溢當場死亡

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男子自駕行經桃園市新屋區圳禾路，車輛失控打滑翻覆，當場死亡。（記者許倬勛翻攝）
〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市新屋區圳禾路下午4點許發生一起死亡車禍，男子自駕凌志（Lexus）LS430轎車行經該路段時，疑車速過快打滑翻覆，腦部撞擊車頂、擋風玻璃，當場腦漿四溢，新坡消防隊到場時已無生命徵象，明顯死亡。
楊梅警方表示，根據現場研判，該輛自小客車應是先撞上路邊的石墩護欄，再撞上電桿翻車，詳細肇事原因仍有待進一步調查。
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