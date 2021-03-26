桃機航勤北路發生車禍！砂石車衝過分隔島逆撞2車釀2傷

桃園機場航勤北路與三民路口今天中午發生車禍，造成一輛休旅車車頭半毀，肇事的翁姓砂石車駕駛並無大礙。（記者朱沛雄翻攝）

2021/03/26 18:45

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕桃園機場航勤北路與三民路口，今天中午發生一起砂石車衝過分隔島，撞擊對向車道2車的車禍案件，現場造成一輛休旅車車頭半毀，肇事的翁姓砂石車駕駛並無大礙，休旅車葉姓駕駛及車上乘客則受到輕傷，由救護人員將2人送往桃園敏盛醫院就醫，各車駕駛在車禍現場酒測後，酒測值皆為零，由於現場僅剩一個車道可通行，導致從桃園機場前往省道台4線車輛一度回堵近1公里長。

58歲翁姓砂石車駕駛向航警表示，他中午駕駛砂石車從桃園市大園區三民路二段左轉進入航勤北路往機場方向時，疑因方向盤機械故障，轉彎無法順利回正，車輛失控往左側安全島撞擊。

請繼續往下閱讀...

由於砂石車撞擊力道過大，整輛砂石車飛越至對向車道，撞上當時正在等紅燈的休旅車及華膳餐車，造成休旅車車頭半毀，車上駕駛及乘客頭部及手腳輕微擦傷送醫；餐車僅保險桿擦傷，駕駛則無大礙。

航警獲報到場時，肇事駕駛及被撞的休旅車駕駛、乘客，還有華膳餐車的駕駛都已經自行下車，其中葉姓休旅車駕駛及韓姓乘客因頭部、手腳受傷流血，由救護人員送往醫院治療，皆無生命危險；各車駕駛在車禍現場酒測後，酒測值皆為零，至於真正肇事原因仍待警方調查釐清。

桃園機場航勤北路與三民路口今天中午發生車禍。（記者朱沛雄翻攝）

桃園機場航勤北路與三民路口今天中午發生車禍。（記者朱沛雄翻攝）

桃園機場航勤北路與三民路口今天中午發生車禍，現場僅剩一個車道可通行，導致從桃園機場前往省道台4線車輛一度回堵近1公里長。（記者朱沛雄翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法