自行提高員警汽機車事故傷亡險保額 新北各分局拚加碼

三峽分局將員警駕駛警用汽機車保險額度加倍。（三峽分局提供）

2021/03/26 15:40

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市警局長黃宗仁日前指示各分局要關注同仁執勤安全，應視各自能力、集中資源，提升員警使用汽、機車保險額度，各分局輸人不輸陣，陸續調升分局值勤汽、機車保險額度，三峽分局長許芳毅今宣布將三峽分局與各派出所汽機車傷亡保險理賠額度加倍，令其他不及的分局員警稱羨。

許芳毅說，考量三峽分局同仁勤務繁重，每日車輛使用頻繁，執勤過程中難免發生交通事故，為確保同仁勇於任事，正確大膽排除治安與交通障礙，針對轄區警用汽車50輛、機車201輛，全部提升汽、機車保險額度。

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許芳毅表示，警員在執勤中如不慎發生交通事故，須面對後續官司及龐大民事索賠事宜，嚴重影響並困擾員警士氣與家庭經濟生活，為了讓警員能夠更無後顧之憂，三峽分局已將汽車第三責任險每一人傷害保額2百萬元提高到4百萬元、每一意外事故傷亡賠償上限從4百萬元提高到8百萬元，機車第三責任險也從每一人傷害保額1百萬元提高到2百萬元、每一意外傷亡事故理賠上限從2百萬元提高到4百萬元，提供同仁執勤更高保障。

基層警界人士樂見上級警局關心基層員警的值勤風險，但也擔心是否會引發各分局的競相加碼，或是未加碼分局員警心理不平衡。

三峽分局將員警騎乘警用機車值勤保險額度加倍。（三峽分局提供）

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