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    首頁　>　社會

    襲胸害正妹摔車 色狼賠錢和解但另一罪逃不掉

    林姓司機雖賠錢與被害女子小芳和解，台中地院仍判刑1年3月。（資料照）

    林姓司機雖賠錢與被害女子小芳和解，台中地院仍判刑1年3月。（資料照）

    2021/03/26 15:55

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市擔任物流司機的林姓男子，去年2月騎機車在中市西屯區，見騎電動車的女子小芳姿色頗佳，起淫念的他，尾隨至一處偏僻路段，伺機伸出鹹豬手襲胸，卻沒想到機車後照鏡勾到小芳電動車把手，小芳摔車全身是傷，林男逃逸無蹤，法院審理時，林男雖賠錢和解，小芳撤銷性騷擾告訴，但肇事致人受傷逃逸罪的刑責卻躲不過，法官認為林男素行不佳，判處1年3月徒刑，可上訴。

    判決書指出，已離婚且有搶奪前科的林男，案發時是物流司機，去年2月11日深夜11時許，騎機車於中市西屯區，見其電動車的小芳（化名）姿色佳，他遂一路尾隨至大雅區中科路，該路段頗偏僻，林男先騎到小芳右側，兩人平行行駛之際，伸出鹹豬手，於小芳右邊肩膀下方，往右側胸部滑下去，按捏小芳胸部一下。

    不料，就在襲胸之際，因機車沒有與電動車保持安全距離，林男的機車後照鏡，勾到小芳電動車的手把，小芳當場摔車，臉部左側眼瞼與眼睛周圍區域擦傷、骨盆挫傷與擦傷、左側膝部擦傷，林男伺機逃逸。

    台中地方法院審理時，林男賠錢給小芳，小芳撤銷性騷擾告訴，但肇事致人受傷逃逸罪是非告訴乃論，不能撤銷告訴，林男也否認犯行，辯稱「我沒有聽到摔車的聲音，那天沒有路燈，現場黑黑的，我只有聽到對方叫一聲」，他趕著去上班而離開，小芳則說，摔車時她叫得很大聲，車燈還照到林男轉頭看，之後她在現場哭一陣子，自己站起來離去。

    法官不採信林男辯詞，並認為林男行徑實有不該，且考量林男去年才因搶奪罪判刑6月，宣告緩刑3年，又再犯這起刑案，雙方雖已和解，但此案並非「輕微個案」，據此判處林男1年3月徒刑，可上訴。

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