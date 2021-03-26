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    阿里山大火5天燒1.6公頃 救災紀錄片宛如電影場景

    救災人員今天分享救災過程。（記者王善嬿攝）

    救災人員今天分享救災過程。（記者王善嬿攝）

    2021/03/26 14:17

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕林務局嘉義林區管理處大埔事業區，18日到22日發生森林大火燒毀面積1.6公頃，阿里山公路一度暫時封閉30小時，救災全紀錄影片今天由嘉義林管處首播曝光，救災人員除要背負約20公斤水袋進入火場，要順著陡峭山勢攀爬，忍受高溫跟火煙，跨越斷竹、倒塌樹木射水滅火，還有飛行員駕駛直升機自空中對準火點、精準投水等，場景宛如電影災難片，怵目驚心。

    農委會主委陳吉仲、林務局長林華慶、嘉義縣長翁章梁、立委陳明文夫人廖素惠等，今向救災人員致意，謝謝他們守護山林的辛勞。

    陳吉仲說他代表行政院長蘇貞昌，感謝救災團隊、守護山林，也會支持器材、設備、車輛、服裝等更新。

    翁章梁說，此次正值阿里山櫻花季期間，阿里山公路因火警暫時封閉，旅客退房使旅館業損失近3000萬元，不過也因有救災人員的努力阻擋，將大火迅速熄滅，火勢未再擴大，否則可能燃燒面積不只1.6公頃，而是幾百公頃。

    參與救災人員今也分享救災驚險過程，嘉義縣消防局奮起湖分隊長唐祖望說，國家森林救火隊人員可以深入火點滅火，將他們送的水效能做最大發揮，且工作站還持續補給，讓救災人員能享用熱騰騰便當跟水，使救災時精神一振、對滅火工作很大幫助。

    公路總局第五區養護工程處阿里山工務段副段長何昭坤表示，此次起火的區域為達邦公路邊坡，該區域6年前也曾發生火災，然而以前不太會延燒到阿里山公路，此次不只火勢蔓延到阿里山公路69公里明隧道邊坡，且適逢阿里山花季，壓力非常大，救災人員要克服落石、消防車及機具無法進入滅火等困難，以人員攀爬到明隧道口射水灌救方式，將火勢撲滅，阿里山公路該路段19日預警性封閉，20日下午3點恢復通行。

    一名森林護管員表示，許多民眾、遊覽車司機經過69公里明隧道前火場指揮所時，會放慢速度按喇叭、車上廣播系統跟他們致意道謝，讓救災的同時也感受到社會大眾的加油鼓勵。

    嘉義林管處將5天救災畫面製作成紀錄影片，宛如電影災難片場景。（記者王善嬿攝）

    嘉義林管處將5天救災畫面製作成紀錄影片，宛如電影災難片場景。（記者王善嬿攝）

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