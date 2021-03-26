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    好友密報竊賊闖空門 富商損失2千萬財物

    好友密報竊賊闖空門，富商損失2千萬。（記者蔡彰盛攝）

    好友密報竊賊闖空門，富商損失2千萬。（記者蔡彰盛攝）

    2021/03/26 13:53

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣沈姓男子居住的透天厝內有多項沉香、檀香等珍貴藝品，經鄭姓友人告訴陳姓竊賊，陳男趁沈男不在家時開車入內大搬家，總計100件未尋回贓物價值為2千萬元，案經沈男提起民事訴訟，新竹地院判鄭男需如數賠償。

    本案發生後5個月，國內治安史上赫赫有名的「別墅大盜」潘培林、「珠寶大盜」陳清課與「馬3大盜」白鴻勝，又鎖定沈男透天厝，攀爬遮雨棚至住處2樓破壞窗戶後侵入屋內搜尋財物，3人以膠帶綑綁沈男父子雙手，逼父子開啟保險箱，進而順利奪取保險箱內現金150萬元及價值共約20萬元的手錶。

    沈男說，陳男先前從鄭男那裡，得知他新竹縣新豐鄉住處內，有多項沉香、檀香等珍貴木藝品，遂起意竊取，鄭男帶陳男先到他住處勘查地形，甚至告知陳男，沈男將在去年5月6日北上與朋友聚餐。

    陳男乃承租廂型車懸掛偷來的車牌掛上，並夥同數人到場，翻越圍牆毀壞後門侵入後，再從前方開啟大門電動柵欄及倉庫鐵捲門，將廂型車開進，鄭男則在外負責把風。

    陳男與邱男、「潘仔」、「老仔」等人侵入後，即持黃色花紋提袋在屋內大肆搜刮財物、裝取物品，將大批財物搬運上車後離去，事後部分贓物雖已尋回，但未尋回贓物價值經估價後合計高達2千萬元。尚未尋回失竊物品包括沉香木、沉香精油、檀香佛珠、牛樟靈芝精油等共約100件。

    事後陳男與數名共犯在去年8月以連帶給付2千萬元為條件，與沈男成立和解，然因沈男尚未實際收到這些人的賠償款項，因此新竹地院再判鄭男需賠償沈男2千萬元。

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