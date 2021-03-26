男登獅頭山古道迷路 警上靈骨塔呼喚辨方位成功救援

苗栗縣66歲林姓男子昨與友人陳姓男子造訪南庄獅頭山舊登山古道，林男於獨自下山途中迷路，警消於今天凌晨順利將林男平安尋獲。（警方提供）

2021/03/26 12:58

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣66歲林姓男子昨與友人陳姓男子造訪南庄獅頭山舊登山古道，林男於獨自下山途中迷路，友人報警協助，經在當地制高點獅頭山靈骨塔上方大聲呼喊林男，掌握林男方位，並偕同消防搜尋，於今天凌晨順利將林男平安尋獲。

林男與陳男於25日前往攀登獅頭山古道，下山時因林男腳程較慢，陳男遂先行下山於獅頭山舊古道起點等待，於下午5點30分遲遲未見林男，以電話聯絡林男，林男稱不諳路徑，走入小道迷路，陳男循原路沿途尋找卻未果，因天色已暗，山區氣溫驟降，唯恐友人發生意外，報警求援。

請繼續往下閱讀...

頭份警分局田美派出所接獲陳男報案後，警員賴致寧立即前往與陳男會合，並登上獅頭山靈骨塔上方大聲呼喊林男名字，只聽到遠處有些許回應，但附近樹木繁密茂盛，雜草叢生，無路可進入。

經警方詢問獅頭山勸化堂工作人員，了解該處地形後，決定繞道由獅山村16鄰附近進入，但因該地為陡坡、懸崖，無攀爬工具不能執行搜救，遂通知南庄消防分隊協助救援，經警消人員近5小時搜尋，於今天凌晨1點40分將林男平安尋獲，交由友人載送回家。

頭份警分局長何孟宗提醒民眾，山區入夜視線不佳，地形及路況較複雜易迷失方向，應及早下山，避免因路況不熟而衍生安全問題，另近來氣候日夜溫差大，登山前應事先了解山況，避免進入不熟悉之山區，注意做好保暖工作，以維自身安全。

經警消人員近5小時搜尋，於今天凌晨1點40分將林男平安尋獲，交由友人載送回家。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法