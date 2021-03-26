為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    男登獅頭山古道迷路 警上靈骨塔呼喚辨方位成功救援

    苗栗縣66歲林姓男子昨與友人陳姓男子造訪南庄獅頭山舊登山古道，林男於獨自下山途中迷路，警消於今天凌晨順利將林男平安尋獲。（警方提供）

    苗栗縣66歲林姓男子昨與友人陳姓男子造訪南庄獅頭山舊登山古道，林男於獨自下山途中迷路，警消於今天凌晨順利將林男平安尋獲。（警方提供）

    2021/03/26 12:58

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣66歲林姓男子昨與友人陳姓男子造訪南庄獅頭山舊登山古道，林男於獨自下山途中迷路，友人報警協助，經在當地制高點獅頭山靈骨塔上方大聲呼喊林男，掌握林男方位，並偕同消防搜尋，於今天凌晨順利將林男平安尋獲。

    林男與陳男於25日前往攀登獅頭山古道，下山時因林男腳程較慢，陳男遂先行下山於獅頭山舊古道起點等待，於下午5點30分遲遲未見林男，以電話聯絡林男，林男稱不諳路徑，走入小道迷路，陳男循原路沿途尋找卻未果，因天色已暗，山區氣溫驟降，唯恐友人發生意外，報警求援。

    頭份警分局田美派出所接獲陳男報案後，警員賴致寧立即前往與陳男會合，並登上獅頭山靈骨塔上方大聲呼喊林男名字，只聽到遠處有些許回應，但附近樹木繁密茂盛，雜草叢生，無路可進入。

    經警方詢問獅頭山勸化堂工作人員，了解該處地形後，決定繞道由獅山村16鄰附近進入，但因該地為陡坡、懸崖，無攀爬工具不能執行搜救，遂通知南庄消防分隊協助救援，經警消人員近5小時搜尋，於今天凌晨1點40分將林男平安尋獲，交由友人載送回家。

    頭份警分局長何孟宗提醒民眾，山區入夜視線不佳，地形及路況較複雜易迷失方向，應及早下山，避免因路況不熟而衍生安全問題，另近來氣候日夜溫差大，登山前應事先了解山況，避免進入不熟悉之山區，注意做好保暖工作，以維自身安全。

    經警消人員近5小時搜尋，於今天凌晨1點40分將林男平安尋獲，交由友人載送回家。（警方提供）

    經警消人員近5小時搜尋，於今天凌晨1點40分將林男平安尋獲，交由友人載送回家。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「泳闖」地下通道 43歲婦女失聯3週後竟全裸獲救
    2021/03/26 11:31

    「泳闖」地下通道 43歲婦女失聯3週後竟全裸獲救
    婦女抹茶山三角崙迷途 消防搜尋3天無所獲
    2021/03/22 18:23

    婦女抹茶山三角崙迷途 消防搜尋3天無所獲

    北市金地段洗牌 新富青睞奇岩這區
    爬郡大山下山走錯岔路 女山友迷路漏夜搜救
    2021/03/16 20:13

    爬郡大山下山走錯岔路 女山友迷路漏夜搜救
    憨兒走20公里返家挨罵 母灑淚：他不笨、他是我兒子
    2021/03/11 06:03

    憨兒走20公里返家挨罵 母灑淚：他不笨、他是我兒子

    學測不盲考 中文檢定混合題先行！
    社會今日熱門
    帶「女」上旅舍驚覺下面「多一包」 男傻眼還遭搶走3800元
    2021/03/25 13:24

    帶「女」上旅舍驚覺下面「多一包」 男傻眼還遭搶走3800元

    求復合不成刺死前女友媽媽打傷阿嬤 兇嫌和死者女兒是火鍋店同事
    2021/03/25 13:54

    求復合不成刺死前女友媽媽打傷阿嬤 兇嫌和死者女兒是火鍋店同事 影片

    申報雨天打掃竟貼晴天照片 老里長詐公帑25萬遭判2年
    2021/03/25 21:43

    申報雨天打掃竟貼晴天照片 老里長詐公帑25萬遭判2年

    4歲女童走失 下班警員發現通報值班員警接手送她返家
    2021/03/25 14:08

    4歲女童走失 下班警員發現通報值班員警接手送她返家

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播