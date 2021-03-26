19歲兒拿駕照5個月上路撞壞400萬保時捷 爸爸苦笑「車壞了...哈哈哈」

要價400萬保時捷Panamera豪華轎車車頭半毀。（記者劉慶侯翻攝）

2021/03/26 12:56

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市士林區忠誠路昨（25日）下午1時左右發生一起交通事故，由湯姓男子駕駛的小貨車準備左轉進入171巷時，與對向19歲關男駕駛要價400萬元保時捷Panamera豪華轎車發生車禍，小貨車當場翻覆，側躺在路中，保時捷車頭全毀，所幸兩車駕駛均手臂輕傷。

由於關男才考上駕照5個月不到，父親一聽到寶貝兒子發生車禍立即到場關切，見到兒子沒事，心頭一鬆，但看著車頭全毀的Panamera，也只能一面苦笑著自我安慰的說：「車壞了...哈哈哈」。

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警方初步調查，小貨車司機疑未禮讓直行車先行，陳男則疑有車速過快的問題，至於確實肇事責任歸屬，警方將待調閱監視畫面再作進一步釐清和究責。

警方表示，湯姓小貨車駕駛，是昨日下午自忠誠路北往南方向行駛，逕自左轉進入忠誠路一段171巷弄準備送貨。但對向由關男駕駛的保時捷轎車，疑未發現小貨車待轉路線，不及剎車下車頭直接撞擊貨車側尾部，小貨車受猛撞當場側翻，轎車引擎蓋隆起，內部零件四散。

警方據報趕到現場，兩名駕駛都僅受些輕傷，警方現場進行酒測，兩人並無酒精反應。警方將待調閱相關街頭監視畫面後，再釐清肇事責任。

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