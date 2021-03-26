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    首頁　>　社會

    姊出錢、弟捐精找代理孕母 為爭混血雙胞胎翻臉

    葉女向胞弟夫婦求償代理孕母費用，被高雄高分院判決敗訴。（情境照）

    葉女向胞弟夫婦求償代理孕母費用，被高雄高分院判決敗訴。（情境照）

    2021/03/26 07:21

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市葉姓單身女子與胞弟、弟媳約定，由她出資、胞弟捐精，到烏克蘭找代理孕母，後來生下混血雙胞胎姊妹後，胞弟卻拒絕讓她收養，憤而要求償還447萬元，高雄高分院以違背善良風俗等理由，判決她敗訴，可上訴。

    葉女指出，她因單身錯過生育年齡，亟欲養育小孩，並經人告知，在烏克蘭可藉由購買卵子進行試管嬰兒，及委託代理孕母代孕而生育，乃於2016年初與被告胞弟、弟媳約定，她支付全額費用（含代孕費用、醫療費用、機票、住宿、生活及娛樂費用），由被告2人前往當地找代理孕母，並進行取精等程序。

    2018年1月間，代理孕母在烏克蘭順利生下雙胞胎女嬰，被告2人帶回台灣後，辦理戶籍登記，成為第3、4名小孩，但雙胞胎雖交由她照顧，卻拒絕讓她辦理收養，後來並被抱走，因而要求被告2人償還447萬元。

    被告胞弟等人則說，兩造沒有成立委任契約，她們僅為完成姊姊養育子女的心願而捐精，並配合辦理代孕生殖，僅為好意施惠關係。

    又說，縱認雙方成立委任契約，但人工生殖法明訂，藉助人工生殖技術，將生命的誕生商品化、價格化，並進行交易，悖於現今尊重生命及人性尊嚴的倫理道德標準，主張契約無效。

    高雄地院判決葉女敗訴後，她不服上訴，二審合議庭指出，法律明文禁止人工生殖行為，兩造代理孕母等約定，及有關收養動機、程序和定程等，也不符民法收養規定，更違反善良風俗，維持原審判決，可上訴。

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