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    涉業務侵占10億、逃稅2.5億 大洋僑果集團董座陳清福200萬交保

    大洋僑果負責人兼味王董事長陳清福（右二）移送北檢複訊後以200萬元交保。（記者陳慰慈攝）

    大洋僑果負責人兼味王董事長陳清福（右二）移送北檢複訊後以200萬元交保。（記者陳慰慈攝）

    2021/03/26 00:38

    〔記者陳慰慈／台北報導〕水果貿易商「大洋僑果集團」負責人陳清福及老臣陳月鳳、陳榮祥、陳玲玲等人，疑侵占10億餘元水果銷售款並涉逃漏稅2.5億元，台北地檢署檢察官黃嘉妮昨指揮法務部調查局台北市調查處，兵分6路搜索，依涉犯業務侵占及稅捐稽徵法逃漏稅捐等罪嫌，搜索並約談陳清福等8人，陳清福訊後以200萬元交保。

    涉案的陳清福是大洋僑果負責人兼味王董事長、程威公司負責人、民視常務監事，陳月鳳則擔任全青及萬果公司負責人並任職大洋僑果財務部門，陳玲玲是大洋僑果、全青及萬果公司監察人，陳榮祥是大洋僑果董事，林德盛是大洋僑果財務主管，陳慧玲、陳素蘭、卓文媛是大洋僑果財務部門員工，檢調以被告身分約談8人。昨至今晨訊後，陳榮祥以10萬元交保，卓文媛請回，陳慧玲50萬元交保，陳玲玲20萬元交保，陳素蘭20萬元交保，林德盛150萬元交保，陳月鳳100萬元交保，陳清福200萬元交保。

    大洋僑果由「青果大王」陳查某創立，後集團交由陳查某長子、台裔日本人頴川建忠（本名陳建忠）接棒，高齡98歲的陳建忠，現為老牌食品廠味王的名譽董事長，也是民視及日本讀賣新聞投資股東，資產超過千億元，陳建忠失智前，陸續把事業交給3個兒子及陳清福等老臣。

    去年6月，陳建忠次子狀告陳清福等老臣僅為掛名董事，卻聯手哥哥趁著父親失智，在未獲董事會授權下，於前年6月召開股東會，提告駁回股東會決議，但舉證不足，台北地院日前判次子敗訴，讓陳查某家族第三代爭產浮出檯面。

    檢調接獲檢舉，陳清福等人利用大洋僑果內負責處理進口水果銷售業務的全青、程威及萬果，將水果銷予國內盤商時，藉農產品交易買賣雙方不開立及收取發票等交易憑證的陋習，未開立足額發票或開立發票與實際銷售情形不符的銷貨憑證予國內盤商，並要求盤商將部分貨款存入全青等公司銀行帳戶，其餘則匯入陳清福、陳榮祥、陳玲玲的私人銀行帳戶，或由業務員向盤商收取現金及票據後，交給財務部門員工陳慧玲、陳素蘭、卓文媛存入指定帳戶，2013年至2019年期間，約有10億餘元款項去向不明，估計涉嫌逃漏稅捐約2.5億餘元。

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