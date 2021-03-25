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    第一名偵查隊長「暗降」 方仰寧親自解密人事內幕

    台南警界一個月傳出3次調動，警界瀰漫不安氛圍，直到25日發布的「隊長」變「組長」的暗降人事命令來到最高峰。（資料照，記者王捷攝）

    台南警界一個月傳出3次調動，警界瀰漫不安氛圍，直到25日發布的「隊長」變「組長」的暗降人事命令來到最高峰。（資料照，記者王捷攝）

    2021/03/25 23:48

    〔記者王捷／台南報導〕南市續3波小幅度人事調整有別以往，其中排名第一的偵查隊長李昆燁原有望升遷，卻「暗降」防治組長，讓人如霧裡看花；本報採訪局長方仰寧，解密人事內幕，原來李是向分局請調非主管職，但方仰寧珍惜李的貢獻，保留組長缺給李，同時方仰寧強調，為避免外界干預人事，他一定力挺分局決策，提拔有貢獻的幹部，未來新一波調整，也是為鞏固警方制度，有健康的制度才有基礎拚治安。

    台南警界的3波人事調整，一位所長與2位偵查小隊長突然接到人事命令調離原分局，讓當事人錯愕，因為過去要犯下影響警譽的行為才會突然調動，但這次的調整卻未傳類似風聲，這份不安氛圍直到25日攀上高峰，排名第一的偵查隊長李昆燁原有望升官，但25日突然發布命令李到分局內勤擔任防治組長，讓警界譁然，卻猜不透原因。

    由於偵查隊長主導刑事工作、任期較長，有些地方人士甚至只想認識2線3星的偵查隊長，而不會想認識官階更高的3線1星的分局長，可說是一方之霸，因此李昆燁雖然表面上平調2線3星組長，但以警界文化卻是「暗降」，在求證李昆燁後，他指出是自行請調。

    有警官私下說，李昆燁可能是沒信心升官，在警界升官過程通常會有內鬥，有時甚至會刻意放出風聲，給外界有介入的空間，讓想展現權力的「紅頂商人」或民代，與警方私下交換條件，但這次局長方仰寧上任後，人事調整完全沒風聲，想必局長有意維護警方制度，不讓外界過多介入，才讓對人事案相當保密。

    該名警官說，外界勢力通常對警察運作並不了解，但「建議」卻能直達天庭，實際上維護治安的分局長，即使認為幹部不適任，在這層關係下變得兩面不是人，而升官有時不見得是「第一名」，如何改善不健康的升遷制度，最直接的方式是下放人事權給分局長，而局長力挺對治安有幫助的人選。

    局長方仰寧強調，這次李昆燁是自請調整非主管職，為了不抹滅他過去的功績，並考量他的家庭，所以保留「組長」主管職，並讓他留在市區的分局，這幾波調動都尊重分局長決議，他一定會對抗壓力，力挺會做事的幹部，至於目前的3波調動，都沒有地方人事帶來壓力，未來新一波10多人調整，也是為了給分局需要的幹部，才有好基礎拚治安。

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