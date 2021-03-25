為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    熱血達標！仁愛、信義鄉山區消防隊獲贈鈦合金籃式擔架

    「大蘋果小太陽活力平台」為仁愛、信義鄉山區消防隊募集鈦合金籃式擔架，盼減輕消防隊員體力負荷也增加傷患運送安全。（仁愛消防分隊提供）

    「大蘋果小太陽活力平台」為仁愛、信義鄉山區消防隊募集鈦合金籃式擔架，盼減輕消防隊員體力負荷也增加傷患運送安全。（仁愛消防分隊提供）

    2021/03/25 18:52

    〔記者佟振國／南投報導〕熱血迅速達標！國旅爆發導致山岳意外頻傳，南投縣仁愛鄉消防分隊希望能有「鈦合金籃式擔架輕型附推輪系統」投入傷患救護，提升救災效率與傷患安全，但1組擔架要價27萬。「大蘋果小太陽活力平台」創辦人陳圓圓得知，募集各界愛心，不到1個月就募到2組，將捐贈仁愛消防分隊及信義鄉玉山消防分隊。

    受疫情影響，國人無法出國，許多人走向戶外山林，卻準備不足等因素，導致山岳意外事故頻傳，仁愛、信義鄉內有多座山岳，第一線消防救難人員十分辛苦。仁愛消防分隊希望山難救援能以傳統軟式擔架與鈦合金籃式擔架並附推輪的系統搭配使用，減少人員體力耗費，同時提升傷患運送安全，但1組新式擔架要27萬元。

    「大蘋果小太陽活力平台」創辦人陳圓圓得知山區消防的困難與需求，特别在臉書粉絲專頁發文號召大家幫忙，助搶救生命的消防救難人員一臂之力，愛心紛紛湧至，已經募集到2組，將捐贈給仁愛消防分隊及信義鄉玉山消防分隊使用，預計4月11日舉行捐贈儀式。

    據了解，廠商也貼心先將擔架展示品送至消防分隊，供隊員練習操作，若期間遇有救援需求也可派上用場，待新品到貨後再更換，南投縣政府消防局也感謝各界的捐贈。

    仁愛消防分隊隊員目前先熟練新式鈦合金籃式擔架的組裝、拆卸及運用技巧。（仁愛消防分隊提供）

    仁愛消防分隊隊員目前先熟練新式鈦合金籃式擔架的組裝、拆卸及運用技巧。（仁愛消防分隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    山區救援救命利器！偏鄉消防弟兄超想要 粉專揪助攻
    2021/03/06 18:42

    山區救援救命利器！偏鄉消防弟兄超想要 粉專揪助攻
    宜蘭機車騎士追撞廂型車 2護專生仗義施救
    2021/03/04 12:36

    宜蘭機車騎士追撞廂型車 2護專生仗義施救

    「鄉林恆美」城中度假
    北市消防局獲贈鈦合金籃式擔架 山區救援搬運更方便
    2021/02/25 15:58

    北市消防局獲贈鈦合金籃式擔架 山區救援搬運更方便
    好熱血！工程師當救護義消也是山搜高手
    2021/01/13 12:57

    好熱血！工程師當救護義消也是山搜高手

    試駕報告》Gogoro VIVA MIX 挑戰新神車
    5人攀登八唐縱走 天黑不敢下山求助消防
    2020/12/15 20:48

    5人攀登八唐縱走 天黑不敢下山求助消防
    鋼鐵人噴射裝出任務！ 山難救援走路25分鐘 用飛的90秒
    2020/10/02 15:00

    鋼鐵人噴射裝出任務！ 山難救援走路25分鐘 用飛的90秒
    社會今日熱門
    飲料店開出1000萬中獎發票 業者竟補開發票詐領遭搜索約談
    2021/03/24 21:38

    飲料店開出1000萬中獎發票 業者竟補開發票詐領遭搜索約談

    六輕異壬醇廠冒黑煙灑水降溫戒備 雲林環保局：將開罰
    2021/03/24 20:51

    六輕異壬醇廠冒黑煙灑水降溫戒備 雲林環保局：將開罰 影片

    3/24 雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    2021/03/24 20:53

    3/24 雙贏彩、今彩539 開獎囉！

    五股母子吃藥昏迷 被救醒送醫
    2021/03/24 22:04

    五股母子吃藥昏迷 被救醒送醫

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播