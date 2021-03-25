熱血達標！仁愛、信義鄉山區消防隊獲贈鈦合金籃式擔架

「大蘋果小太陽活力平台」為仁愛、信義鄉山區消防隊募集鈦合金籃式擔架，盼減輕消防隊員體力負荷也增加傷患運送安全。（仁愛消防分隊提供）

2021/03/25 18:52

〔記者佟振國／南投報導〕熱血迅速達標！國旅爆發導致山岳意外頻傳，南投縣仁愛鄉消防分隊希望能有「鈦合金籃式擔架輕型附推輪系統」投入傷患救護，提升救災效率與傷患安全，但1組擔架要價27萬。「大蘋果小太陽活力平台」創辦人陳圓圓得知，募集各界愛心，不到1個月就募到2組，將捐贈仁愛消防分隊及信義鄉玉山消防分隊。

受疫情影響，國人無法出國，許多人走向戶外山林，卻準備不足等因素，導致山岳意外事故頻傳，仁愛、信義鄉內有多座山岳，第一線消防救難人員十分辛苦。仁愛消防分隊希望山難救援能以傳統軟式擔架與鈦合金籃式擔架並附推輪的系統搭配使用，減少人員體力耗費，同時提升傷患運送安全，但1組新式擔架要27萬元。

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「大蘋果小太陽活力平台」創辦人陳圓圓得知山區消防的困難與需求，特别在臉書粉絲專頁發文號召大家幫忙，助搶救生命的消防救難人員一臂之力，愛心紛紛湧至，已經募集到2組，將捐贈給仁愛消防分隊及信義鄉玉山消防分隊使用，預計4月11日舉行捐贈儀式。

據了解，廠商也貼心先將擔架展示品送至消防分隊，供隊員練習操作，若期間遇有救援需求也可派上用場，待新品到貨後再更換，南投縣政府消防局也感謝各界的捐贈。

仁愛消防分隊隊員目前先熟練新式鈦合金籃式擔架的組裝、拆卸及運用技巧。（仁愛消防分隊提供）

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