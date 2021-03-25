潑漆銅鑼灣書店店長林榮基 3男判賠30萬

銅鑼灣書店店長林榮基遭尾隨潑漆，衣褲沾滿紅漆。（資料照）

2021/03/25 18:26

〔記者張文川／台北報導〕台北市「銅鑼灣」書店負責人林榮基，去年4月21日清晨遭人尾隨跟蹤潑漆，檢警循線逮捕鄭啟龍、曾士峰、曾士晟3人，台北地院去年11月依強制、強暴公然侮辱、傷害、毀損等罪，判3人各3至4月有期徒刑得易科罰金；林榮基提附帶民事求償300萬元，北院民事庭今判3人應連帶賠償30萬元。可上訴。

高雄男子鄭啟龍自稱不滿林榮基在台宣揚香港民主人權理念，找來曾士晟、曾士峰兄弟，對林榮基策劃、執行潑漆。北院刑庭審理時，3人願意各賠償10萬元，但林榮基拒絕和解，要求法官重判6月以上徒刑，但北院法官認為3人已承認犯行且當庭道歉，仍各輕判3至4月。

請繼續往下閱讀...

林榮基被中共視為眼中釘，他擔心生命安全受到威脅，去年轉移陣地來台展店，原定4月25日開幕，未料書店開張前4天，他到台北市一間早餐店喝咖啡時，竟遭潑紅漆，由戴帽子、口罩的曾士峰手持裝有紅漆的紙杯衝向林榮基，林榮基頭、頭髮、臉、上半身和手腳都中漆，曾士晟負責錄影。

林榮基主張，他因對抗中共專制政權而遭受迫害，已是對抗中共獨裁的世界知名人士，3人以此不法侵害的方式對待他，若無法請求高額賠償金，恐加深台灣社會群眾誤解此種暴力犯罪行為是受到司法機關默許，無法導正民主風氣，且潛在犯罪者或特定黨派支持者也有恃無恐，因此請求賠償300萬元。

北院民庭認定，3人確實侵害林榮基的身體權、健康權、名譽權、自由權，求償有據，但審酌3人財力，鄭啟龍是臨時配管工人，曾士晟曾是臨時工，目前無業，名下財產只有一輛機車，曾士峰是木工，有一輛汽車，判3人應連帶賠償30萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法