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    縱火慣犯出獄後放火連發 上訴瞎掰「施用毒品精神恍惚」

    黃男到加油站購買汽油，全程被監視器拍下。（翻攝資料照）

    黃男到加油站購買汽油，全程被監視器拍下。（翻攝資料照）

    2021/03/25 17:25

    〔記者楊國文／台北報導〕縱火慣犯黃國祥被控，自去年5月起連續在新北市中和區縱火，一審依「放火燒燬現供人使用住宅未遂」等3罪，判9年2月徒刑，另判2月徒刑可易科罰金。黃男不服，上訴高等法院，審理中撤回在公寓樓梯潑灑汽油致牆壁油漆腐蝕部份，其判2月徒刑已確定，另辯稱是因施用安非他命致精神恍惚才縱火，但高等法院不採信，今仍判黃男9年2月，可上訴。

    判決指出，2014年間，黃男曾在台北市內江街與西昌街口縱火，燒毀多輛汽機車，民宅也遭波及，被依公共危險罪判刑3年2月，2019年12月才執行完畢出獄。

    黃男出獄後仍不知悔改，去年5月8日凌晨2點左右，持裝有汽油的寶特瓶，到新北中和連勝街一處公寓樓梯間潑灑汽油，造成牆壁油漆遭油漬腐蝕。

    同年5月30日晚間6點左右，黃男拿著裝有汽油的寶特瓶，到中和景平路一處住宅前縱火，所幸未釀成傷亡；當晚8點30分，黃男又跑到中和連城路巷弄縱火燒毀路旁機車。

    警方調閱監視器後逮捕黃男，他坦承縱火。新北地院斥責黃男所為不僅造成財物損失，若火勢蔓延，恐造成他人生命、財產重大損失，且黃男此案犯行構成累犯，應加重其刑，最後依毀損他人物品罪、放火燒燬現供人使用住宅未遂罪、放火燒毀他人所有物罪等3罪，判刑9年2月徒刑，另外，可易科罰金部份，判2月。

    黃男認為判刑太重，上訴高等法院，但審理中撤回在公寓樓梯潑灑汽油致牆壁油漆腐蝕部份，其判2月徒刑已確定。

    高等法院審理時，黃男辯稱，去年5年30日當天是因為施用安非他命導致精神恍惚才犯案，但合議庭查出，黃男案發前未狏用毒品，認定辯詞屬卸責之詞，指責黃男出獄後竟再犯下相同性質的縱火罪，嚴重危及公共安全，一審判刑適當，仍判9年2月徒刑。

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    縱火慣犯黃男出獄後，連續在中和潑油、縱火。（翻攝資料照）

    縱火慣犯黃男出獄後，連續在中和潑油、縱火。（翻攝資料照）

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