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    狠心保母夫妻沒收到2萬保母費 竟凌虐3歲男童致胰臟破裂而死

    劉姓保母夥同老公，涉嫌多次徒手、或以腳踩踏男童腹部，致男童胰臟破裂致死，手段殘忍。基隆地檢署今天將2人依涉犯成年人故意對兒童犯傷害致死等3罪嫌起訴。（記者林嘉東攝）

    劉姓保母夥同老公，涉嫌多次徒手、或以腳踩踏男童腹部，致男童胰臟破裂致死，手段殘忍。基隆地檢署今天將2人依涉犯成年人故意對兒童犯傷害致死等3罪嫌起訴。（記者林嘉東攝）

    2021/03/25 16:49

    〔記者林嘉東／基隆報導〕劉姓保母自己也有小孩，卻在照顧3歲男童時，只因不滿男童哭鬧，加上沒收到2萬4千元保母費，涉嫌夥同老公多次徒手、或以腳踩踏男童腹部，致男童胰臟破裂致死，手段殘忍。基隆地檢署今天將2人依涉犯成年人故意對兒童犯傷害致死等3罪嫌起訴。

    本案發生在去年9月25日，基隆市警方接獲26歲劉姓保母報案指，男童突然倒在地板上昏迷，警方趕往並轉報消防局，救護人員抵達時男童已死亡。

    警方初步察看，男童頭部有舊傷，小腿有一處新挫傷，劉姓保母辯稱是男童在附近公園嬉戲，溜滑梯時不慎碰撞瘀青；另檢視男童身體，未見明顯傷痕。

    但檢方解剖發現，腹部有多處挫傷、顱內慢性硬腦膜下腔出血、肝臟挫傷分離等舊傷，致命新傷為胰臟挫裂併出血、腹血，導致中樞神經衰竭、出血性休克死亡。

    檢方因此懷疑，24小時照顧男童的劉姓保母與其34歲張姓丈夫涉有重嫌；經檢警調查後，分別於去年12月間與今年2月間，以2人有串證、逃亡之虞向法院聲押獲准。

    檢方調查，劉、張2人自己也有2個小孩，僅因男童哭鬧，不僅不給男童吃飯，多次喝斥、徒手毆打，或以玩具車毆打男童，甚至因為沒收到8月份2萬4000元保母費，竟將男童推倒後，以腳踩踏男童腹部，使得男童因肝臟挫裂致死，將2人提起公訴。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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