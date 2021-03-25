涉私吞公款10億、逃漏稅2.5億 檢調約談「大洋僑果」董座陳清福

台北地檢署搜索約談大洋僑果集團。（記者陳慰慈攝）

2021/03/25 16:17

〔記者陳慰慈／台北報導〕2013年至2019年間，大洋僑果集團負責人陳清福等人，涉嫌私吞公款10億餘元並涉嫌逃漏稅2.5億元，台北地檢署檢察官黃嘉妮今指揮法務部調查局台北市調查處，兵分6路搜索，依涉犯業務侵占及稅捐稽徵法逃漏稅捐等罪嫌，搜索並約談陳清福等8人，預計晚間移送北檢複訊。

大洋僑果集團控股公司是本名「陳建忠」的穎川建忠於1968年成立，高齡98歲的他，現為老牌食品廠味王（1203）的名譽董事長，旗下產品以「王子麵」打開全球知名度，穎川建忠的父親「青果大王」陳查某，陳清福則是穎川建忠家族的老臣，除了擔任主要控股公司大洋僑果公司董事長，陳清福也是味王公司董事長。

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檢調獲報，陳清福等人利用大洋僑果集團內負責處理進口水果銷售業務的全青公司、程威公司及萬果公司，將水果銷予國內盤商時，藉農產品交易買賣雙方不開立及收取發票等交易憑證的陋習，未開立足額發票或開立發票與實際銷售情形不符的銷貨憑證予國內盤商，並要求國內盤商除將部分貨款存入全青公司、程威公司及萬果公司銀行帳戶外。

其餘則依陳清福直接或間接透過業務員指示匯入陳清福本人、大洋僑果公司陳姓董事、全青公司及萬果公司陳姓負責人銀行帳戶，或由公司貿易部門的業務員向國內盤商收取現金及票據後，交給予財務部門員工存入陳清福的私人銀行帳戶內，2013年至2019年期間，陳清福等人私人銀行帳戶去向不明的款項10億餘元，涉嫌逃漏稅捐約2.5億餘元。

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