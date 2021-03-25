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    帶「女」上旅舍驚覺下面「多一包」 男傻眼還遭搶走3800元

    新北地院。（資料照）

    新北地院。（資料照）

    2021/03/25 13:24

    〔記者王定傳／新北報導〕羅姓男子去年在台北市萬華區中搭訕一名「女子」，相談甚歡，即相約上旅舍喝酒聊天，但2人親熱時，羅男發現「女子」下面「腫一包」，驚覺是男性，拒絕給錢，「女子」翻臉強行奪走羅男的3800元現金後逃逸，羅男氣炸報警處理，新北地院審理後將戴假髮、男扮女裝的董姓男子，依搶奪罪判刑10月，可上訴。

    檢警調查，去年2月11日上午，羅男行經萬華中華路台灣銀行前，遇到戴女用假髮、穿女性服裝的董男，上前搭訕，並約他到新北市一間旅舍喝酒聊天。

    羅男回憶，他進入旅舍後因為尿急且想順便洗澡，便把褲子脫掉放在床上，上完廁所後檢查褲子發現裡面的3800元現金不翼而飛，遂開口詢問「女子」並告知「叫警察以後你也走不掉」，對方才從床縫把錢拿出來放在桌上。

    羅男說，他之後便與「女子」在床上繼續喝酒、撫摸，後來發現對方竟然有男性性器官，覺得受騙便不願付錢，「女子」翻臉突然從桌上把錢拿走，把他推倒後奪門而出。

    董男則辯稱，當天他與羅男約定進入旅舍讓羅男撫摸身體，代價是3800元，他取走桌上的現金，主觀上並無不法意圖。

    法官不採信董男辯詞，並判定，當時2人在床上飲酒聊天，羅男欲進一步發生性行為未果時，董男突然推開羅男，未經同意取走桌上3800元現金，隨即倉促逃離，其行為與一般搶奪他人財物者，恐遭他人阻止、追捕而迅速、倉皇逃離現場行為並無二致，可見他主觀上知道這些款項不是他所應得、具有不法所有意圖。

    法官斥責董男正值青年，卻不思以正途獲取財物，竟趁羅男不及防備之際，恣意搶奪財物，造成被害者損失，顯無尊重他人財產權之觀念，影響社會治安，判刑10月，可上訴。

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