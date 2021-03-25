中市府前科長向廠商Ａ轎車 趴趴跑到養生館辯稱是「慣例」

中檢認為前科長林川瑜沒有坦承，聲明法院不要減輕量刑。（資料照）

2021/03/25 12:45

〔記者張瑞楨／台中報導〕中市政府水利局的前污水工程科長林川瑜，2017年7月向廠商開口，要求提供轎車給他私用，廠商負責人張兆熊不敢得罪，趕緊買日產轎車交給林男，再租兩輛車給林男用，林男開車載女兒上學、買咖啡，甚至還開到「養生館」消費，高達23萬餘元的油耗等費用，全由廠商承擔，檢方偵辦時，他卻宣稱是公務「慣例」，把其它奉公守法的公務員都拖下水，檢方認為他沒有坦承犯行，今天依貪污治罪條例起訴，聲明法院不要減輕量刑。

起訴書指出，林川瑜（39歲）案發時是台中市政府水利局的污水工程科科長（案發後調職），也是該局「台中市10期重劃區（第三、四標）用戶接管工程」契約委託設計及監造服務的評選委員與督導驗收人，此工程由德眾工程顧問公司，於2017年7月以近750萬得標，林男遂向該公司負責人張兆熊（62歲）要求，提供一輛車供他使用，張男擔心拒絕林男，可能會刁難後續的服務案件屢約，遂以公司之名，於2017年7月15日購入一輛日產廠牌的轎車，專供林男使用，還提供中油公司的車隊卡給林男加油，油費由德眾公司承擔，之後又承租兩輛豐田汽車，用一輛換一輛方式，交給林男使用。

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林男收下車子之後，從上述時間到2019年7月22日，這段期間的油耗、停車費、ETC高速公路通行費、違規罰鍰、維修費、牌照稅與燃料費，共23萬1322元，全部由德眾公司負擔，廉政人員並於2018年5月至7月間，蒐證到林男開上述轎車，送女兒到幼稚園、到星巴克買咖啡，還趴趴跑到某「養生會館」消費，這些都與公務無關。

林男於檢方偵辦時，坦承他向張男要求，提供車輛給他使用，「德眾公司可能為了避免被刁難，而同意給我車輛，我也是基於這樣的立場，去跟德眾公司要車子」，但他沒有向張男開口要求其它利益餽贈，不過，之後他又改口否認犯行，宣稱自己與張男之間沒有合意與對價關係，其它機關也有類似作法，這是「慣例」，他沒有假借權力，且多次自行繳納罰鍰，支付部分私人的費用。

張男則坦承說，林男把他叫到科長辦公室，開口要求提供車輛，他希望未來服務案屢約順利，且提供汽車每年花費15萬至20萬元，是該案合理利潤內可承擔的範圍，而同意林男的要求。

中檢認為，林男假借職務權力，圖謀無償使用車輛，還不用負擔油耗等費用，違反公職人員利益衝突迴避法，林男雖坦承犯行，願繳回不當利益，卻又改口否認犯罪，檢方今天依貪污治罪條例第5條的職務上收受不正當利益罪起訴，聲明法院不要減輕其刑，犯罪所得沒收，張男部分，檢方認為他坦承犯行，且是林男要求而行賄，依上述條例的對公務員不違背職務行為交付不正當利益罪起訴，聲明法院宣告緩刑。

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