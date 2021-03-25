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    糊塗阿伯上市場 警察來電：你騎錯車了！

    廖男誤騎停在隔壁的機車，2車不但同款同色，車牌號碼也只差了2碼。（記者何宗翰翻攝）

    廖男誤騎停在隔壁的機車，2車不但同款同色，車牌號碼也只差了2碼。（記者何宗翰翻攝）

    2021/03/25 12:06

    〔記者何宗翰／台中報導〕台中63歲廖姓男子日前騎車到市場買菜，離開時騎走停在隔壁同款機車，到家都渾然不覺，直到48歲林姓女車主發現機車不見，報警才循線找上廖男，他急忙將車子騎回現場。警方調查，2人機車不但同款同色，車牌號碼也只差了2碼，而且廖男的車鑰匙竟然可以發動林女的機車。

    台中市警三分局勤工派出所警員黃宇綸、李世雄16日中午接獲林女報案，稱機車不見，員警協助林女調閱鄰近監視器，也在現場協尋是否記錯停放位置，尋找過程中發現林女停車處旁，停放一輛與林女同款且同英文車號的銀色機車，懷疑是有人騎錯車。

    員警調閱監視器，發現1名男子騎乘1輛銀色機車前來，將車子停放在林女機車旁邊後進入市場買菜，沒多久後又出現在畫面裡，神情自若地直接走向林女機車，發動機車後直接離去，員警比對2人車款、顏色及車號極為雷同，懷疑是樁騎錯車的烏龍事件，立即協助聯繫上廖男。

    「你們看，（車子）都同款的，真的很抱歉！」廖男不好意思地直向林女道歉，表示機車平常多是太太在使用，一時不察導致了這起烏龍案件；林女也笑笑地說，曾在新聞上看過類似的案件，沒想到自己也會遇上，也算是一種緣份，感謝員警的協助。

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