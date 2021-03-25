29歲男組跨國賭博集團 恐嚇業務員招攬業績否則「裁員」

警方查扣各項贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

2021/03/25 10:20

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市刑警大隊科技偵查隊執行「全國掃蕩賭博專案」，先破新北市由張嫌組織的跨國賭博網站，對方由於近期生意萎縮，恐嚇旗下每名業務員每月至少招攬2千萬元績效外，否則就要「裁員」。隨後另在台中市查獲由37歲胡姓女子經營的賭博網站，查出對方原是賭博集團客服員，因熟悉運作方式後索性自立門戶，兩年來進出賭資逾6億元。兩案均依法移送地檢署偵辦。

近年警方發現黑道幫派將重心轉往經營網路賭博，利用網路賭博作為經濟來源，也常衍生討債及幫派間財務糾紛等問題。警政署於是責令自15日至22日進行「全國掃蕩賭博專案」，重點在加強掃蕩大型網路賭博網站，並清查是否有幫派涉入。

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北市刑警大隊科偵隊經蒐證，在新北市板橋區及土城區等地，查獲由29歲張男等9人共組的跨國網賭集團，查扣電腦7台及手機20支等證物，初步清查自109年初開始經營賭博網站，迄今入出賭資9億元。

警方另一批查緝人員隨後同步再於台中市西屯區查獲胡女組織的跨國網賭集團，查扣現金219萬元、名車1輛、電腦29台及手機52支等證物，初步清查自2019年起經營賭博網站，迄今入出賭資逾6億元。

警方表示，29歲的張男原是賭博集團的工程師，在熟悉運作後便離職，找來弟弟以及前妻等9人，自行架設賭博網站供國人下注簽賭。但近年因經濟不景氣，下注人氣減弱，張男為「鞭策」員工，在公司牆上貼出教戰手則公告，提出嚴苛要求。

警方表示，張男除要求「每個月要找賭客下注2千萬元，否則就要進行裁員」，還表示每個月至少要吸收50名新賭客，只要少5個就要扣假1天。所以在警方攻堅破獲現場時，員工們都鬆了一口氣，表示「自己當時也是被騙進來的」，因為擔心遭報復不敢離職。

胡女則原是在網路職業賭場擔任客服人員，在掌握客源後2016年自立門戶，先用丈夫代表出頭經營，但不久被警破獲，胡女認為是遭報復，沈寂許久後在2019年重起爐灶，找來妹妹等4人分租多個套房，並在套房內放置電腦，由遠端操控電腦。

警方表示，由於破獲的兩處跨國賭博網站，都是隸屬另一個大型跨國娛樂城集團，並由黑幫提供資金挹注，警方先將張、胡等嫌均依賭博罪嫌送辦，另深入偵辦中。。

警方查扣各項贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

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