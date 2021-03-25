南投疏濬意外 砂石車從鐵橋便道翻落司機受傷

南投縣信義鄉卓棍溪與濁水溪匯流水域，發生砂石車翻落意外，並出動大型挖土機進行拖吊情形。（記者謝介裕翻攝）

2021/03/25 09:09

〔記者謝介裕／南投報導〕工安意外又一樁！南投縣信義鄉卓棍溪與濁水溪匯流水域，趁著乾旱水位驟降之際，目前如火如荼進行清淤、疏濬工作，惟23日下午2時許，發生1起砂石車從10多公尺高的鐵橋便道翻落，造成劉姓司機右肩胛骨、肋骨等部位斷裂受傷的意外，經手術醫治後，生命才恢復穩定，惟迄今砂石業者仍未出面慰問傷者及洽談理賠事宜，令其親友十分不滿，並質疑意外與鐵橋便道不夠牢固有關，盼南投縣政府能出面主持公道。

南投縣濁水溪水系砂石蘊藏豐富，今年度將辦理11件砂石疏濬案，其中，信義鄉豐丘、陳濁匯、永興吊、囚砂區、下坪段、清濁匯等6件，係由第4河川局發包辦理，而包括發生劉姓砂石車司機受傷意外的水域，以及水里鄉興安橋、瑞興橋、過清匯、玉峰等5件，則由南投縣政府負責執行。

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針對該意外，南投縣政府工務處長陳錫梧首先澄清表示，卓棍溪與濁水溪匯流水域建造的鐵橋便道，並非縣府施設的，而是承包此疏濬工程的業者，基於成本、經濟效益考量，以及避免砂石車進出公路衍生揚塵、噪音等問題，才建造此便道，以利疏濬而出的砂石直接運抵水域對岸的堆置區。

由於業者在疏濬過程中，縣府都要求其要投保意外險，所以縣府一定會督促業者負起應負的職責，同時就鐵橋便道安全性進行加強，避免類似意外發生。

南投縣信義鄉卓棍溪與濁水溪匯流水域，發生砂石車翻落情形。（記者謝介裕翻攝）

南投縣信義鄉卓棍溪與濁水溪匯流水域，發生砂石車翻落。（記者謝介裕翻攝）

南投縣信義鄉卓棍溪與濁水溪匯流水域，發生砂石車翻落。（記者謝介裕翻攝）

南投縣信義鄉卓棍溪與濁水溪匯流水域，發生砂石車翻落意外，受傷司機及其親友質疑與鐵橋便道安全性不足有關。（記者謝介裕翻攝）

南投縣信義鄉卓棍溪與濁水溪匯流水域，發生砂石車翻落意外，受傷司機及其親友質疑與鐵橋便道安全性不足有關。（記者謝介裕翻攝）

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