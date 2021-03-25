披麻戴孝、灑冥紙慶生 網曝當年壽星超慘下場：等出事就知道

這段披麻戴孝的慶生影片讓大批網友不敢恭維。（圖擷取自爆怨公社）

2021/03/25 00:29

〔即時新聞／綜合報導〕生日給好友準備各種驚喜好事，然而近日在網路出現一段三五好友「披麻帶孝」、灑冥紙為壽星慶生的影片，讓大批網友不敢恭維，直呼「很敢玩」。

一名網友24日在臉書社團「爆怨公社」上PO出一段長15秒的影片，片中可以看到一群人在KTV裡幫朋友慶生，片中幾個人扮道士、披麻戴孝的人，在地上跪爬著前進，旁邊還有人在灑冥紙。影片當時播放的是歌手黃克林的「倒退嚕」，好好的慶生現場搞成出殯場面，讓原PO直呼「現在年輕人果然膽子很大，很敢玩」。

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大批網友看了直搖頭，「如果有人這樣幫我過生日，他父母生日我一定以他名義送一組花圈」、「覺得不吉利，也沒有慶生該有的祝福」、「等出事就知道」、「真的是無聊當有趣，只有對自己的父母長輩才在披麻帶孝，這種行為不只是觸朋友霉頭，也是在詛咒自己父母啊！」、「如果壽星不幸在不久後過世…這些人不知道會不會後悔當初觸人霉頭？」

另外臉書「黑色豪門企業」也在24日分享這段影片，直呼這是「挑戰2021年最狂慶生」。有網友看完留言表示，自己還是學生時，當時隔壁班同學生日，幫忙慶生的人也是像這樣用報紙披在身上、跪爬前進以為好玩，結果「生日的那位同學，一個禮拜被車撞死，印象深刻」。

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