受刑人外出工作竟翹班 法務部長下令檢討

傳多名收容人趁著自主監外作業時，蹺班到摩鐵開趴，法務部長蔡清祥下令矯正機關檢討。（記者吳政峰攝）

2021/03/24 20:28

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〔記者吳政峰／台北報導〕台北女子看守所被爆，多名收容人趁著自主監外作業時，蹺班到摩鐵開趴。法務部長蔡清祥24日表示，雖然自主監外作業的違規者比例只有0.1%，但發生這種事情還是非常不應該，已下令矯正署與監所深切檢討。

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自主監外作業就是經過遴選的收容人，白天可到外面公司上班，下班後再返家收容，本意是要讓即將赴歸社會的收容人，能逐步與外界接軌，增加適應能力。蔡清祥認為，這是一項非常好的政策，不能因噎廢食。

蔡解釋，每天有將近1200多名的收容人自主監外作業，近年來則有3萬8000餘人參加此系統，違規者共有37人，僅佔0.1%，顯見絕大多數的收容人都守法，不能因為少部分人不珍惜機會，就不推展此制度。

他表示，少部分收容人自主監外作業時翹班，非常不應該，法務部也不允許監所首長隱匿或不向上陳報，已下令矯正署與監所深切檢討，並且對於日後遴選自主監外作業的人選，改進督導與工作管理機制，

至於收容人翹班一事，台北女子看守所是否有匿報？蔡清祥回應，以目前的資料來看，看守所第一時間有處理以及向上呈報，看不出有匿報的情況。

另外，外界質疑收容人自主監外作業違規，為何還能獲得假釋？蔡清祥說，正在進行了解，若有違反假釋的相關規定，將依法處理。

看守所被指今年2月25日有受刑人利用自主監外作業機會，翹班與男友到摩鐵開趴，監所、矯正署還欲將此事「壓下來」；對此，矯正署副署長蔡永生表示，北女所當天接獲有受刑人違規的檢舉通報，隨即派員前往任職的食品廠突擊，發現4名受刑人違規到廠外小吃店吃午餐並將人帶回，但沒有發現有到摩鐵開趴的證據，目前仍持續調查相關事證，而違規的受刑人已被取消自主監外作業的資格。

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