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    前南投縣長李朝卿收回扣入獄 今再加刑108年定讞

    前南投縣長李朝卿（右2）收回扣入獄，今再加刑108年定讞。（資料照）

    前南投縣長李朝卿（右2）收回扣入獄，今再加刑108年定讞。（資料照）

    2021/03/24 16:43

    〔記者張文川／台北報導〕前南投縣長李朝卿及其妻舅簡瑞祺等人，被控利用災害搶救工程機會，收受廠商回扣111次，其中8罪李已於2018年10月各被判刑12至14年、合併應執行14年8月定讞入獄；台中高分院更一審去年3月將其餘103罪判刑21年，最高法院今駁回其中9罪、各判12年的上訴，李朝卿增加108年刑期定讞，其餘94罪撤銷發回台中高分院更二審。

    李已於2018年11月發監執行先前8罪的刑期，而新增的9罪共108年定讞刑期，將由台中高分院另行裁定，和前8罪合併定一應執行刑期，多罪合併有期徒刑的上限是30年。

    南投地院一審依111罪將李朝卿合併判刑30年，台中高分院二審改判22年，最高法院針對其中共收取946萬元回扣的8罪，判刑14年8月確定，其餘103件共收受328萬元部分，發回更審；台中高分院更一審去年3月將李朝卿依103罪併刑21年，褫奪公權9年，簡瑞祺則判刑16年、褫奪公權9年。

    最高法院今認定其中9罪判決沒有違背法令，駁回上訴定讞，9罪刑度皆為12年。至於其他94罪，則因事實有待釐清，再次撤銷，發回台中高分院進行更二審。

    李朝卿被控利用災害搶救等工程機會舞弊，收取廠商回扣，包括南投縣政府於凡那比風災過後，發包的「水里鄉投58線（文麓橋）道路災修復建工程監造測試工作」等工程，前後共收取回扣1274萬。

    更一審有罪判決認定，李朝卿受縣民託付，本應廉潔自持，以縣民福祉為己任，卻沒有忠誠於職務，竟利用各種南投縣政府公用工程等採購機會，濫用職權，與妻舅簡瑞祺收取廠商回扣，謀取私利，有愧職守，背棄縣民託付與期待，視法律為無物，「敗壞官箴，莫此為甚」。

    更一審判決還強調，南投山區每逢風雨之災，道路橋樑柔腸寸斷，造成人民生命、財產重大傷害，李朝卿身為縣長，不思加強建設，竟利用工程發包機會索取回扣，嚴重影響災後修復工程品質，103罪合併重判21年。其中9罪今天定讞，其餘發回更審。

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