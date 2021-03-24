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    成衣公司逃漏稅4700萬 前董座及副總雙雙管收

    新煥泰企業股份有限公司前董事長林煜心。（記者王定傳翻攝）

    新煥泰企業股份有限公司前董事長林煜心。（記者王定傳翻攝）

    2021/03/24 16:08

    〔記者王定傳／新北報導〕新煥泰企業股份有限公司從事成衣出口業，卻積欠營業稅、營利事業所得稅及罰鍰等，合計4700餘萬元，法務部行政執行署新北分署於今年2月25日聲請法院管收該公司前董事長林煜心及張姓女副總，當日未准，昨第2次開庭，新北地院裁定2人管收。

    新北分署指出，現年70歲林男及59歲張女，於2004年間分別擔任新煥泰公司的董事長（兼總經理）及副總經理，國稅局認定該公司無進貨事實，卻取得其他公司開立的統一發票，虛列營業成本，漏報所得額，裁處營業稅及營利事業所得稅罰鍰，追課營利事業所得稅，並移送新北分署執行。

    行政執行官調查發現，林男及張女於欠稅年度實際控制公司的財務及營運，而林男於逃漏稅捐後，與張女之父等人於2006年間，另成立一家營業項目相同的公司，繼續營業，並將4位不知情人士變更登記為新煥泰公司的董事及監察人，再放任公司廢止登記，企圖規避執行。

    行政執行官還發現，新煥泰公司於逃漏稅捐後2年內，收回應收帳款至少3500萬元，銷售存貨收取的貨款至少600萬元，卻不用以如實報繳欠稅；另以簽發支票方式，將公司超過200萬元銀行存款，分別轉存至林男及張女父親的銀行帳戶，甚至還以新煥泰公司上百萬元銀行存款，支付新成立公司買布貨款。

    新北分署認為，上述情節已符合「顯有履行之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」之管收事由。

    行政執行官在今年2月25日，通知2人至新北分署繳納欠稅及罰鍰，因2人不願提出具體清償計畫，經依法暫予留置後，聲請法院管收，當日法官未准，通知兩造補提相關資料，昨日第2次開庭後，裁定准予管收。

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