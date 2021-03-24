不肖業者改造電表竊電29萬度 判刑還被台電求償112萬
〔記者吳仁捷／新北報導〕台電台北西區營業處長邱華龍今天到新莊分局，頒發查緝竊電酬勞金，感謝警方協助打擊竊電；由主辦的偵查隊小隊長林勇瑋受贈，台電感謝警方協助，揪出竊電惡徒；新莊分局長林温柔說，查緝不法是警方分內工作，只要台電、民眾發現任何異狀，隨時可報警，警方將全力偵辦，打擊竊電等重大民生竊案。
新北市呂姓電工向新莊、三峽等地工廠推銷節電裝置，實際則暗中改造電表，累計竊取台電29萬度用電，新北警新莊分局接獲台電台北西區營業處報案，揪出呂嫌，起出販售給工廠的改造電表，節電器，新北地院依詐欺得利罪嫌判刑，台電也依電業法向呂嫌求償112萬。
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新莊分局2019年接獲台電台北西區營業處報案，指稱巡查員在樹林一間機械工廠發現電表遭竄改，53歲呂姓業者辯稱，這是別人賣給他的節電裝置，台電、警方事後查出，呂嫌透過電工改造電表線路，致使圓盤倒轉核計竊電，他辯稱不清楚何時開始竊電，但台電統計後，赫見他的工廠竊電高達29萬度，依詐欺得利罪嫌送辦，並依電業法追償。
新北地院審理後，依詐欺得利罪，判處呂某4個月有期徒刑，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴；民事部分，台電依電業法向呂嫌追償電費112萬元。
邱華龍說，台電長期與檢警合作查緝不法，打擊竊電犯罪，對警政偵破違規用電案或民眾檢舉，因而查獲，台電在案件起訴後，也會發給酬勞金，感謝防制違規用電。