不肖業者改造電表竊電29萬度 判刑還被台電求償112萬

台電台北西區營業處長邱華龍（左）今天到新莊分局頒發查獲竊電酬金，主辦的偵查隊小隊長林勇瑋、分局長林温柔代表收下。（記者吳仁捷翻攝）

2021/03/24 16:13

〔記者吳仁捷／新北報導〕台電台北西區營業處長邱華龍今天到新莊分局，頒發查緝竊電酬勞金，感謝警方協助打擊竊電；由主辦的偵查隊小隊長林勇瑋受贈，台電感謝警方協助，揪出竊電惡徒；新莊分局長林温柔說，查緝不法是警方分內工作，只要台電、民眾發現任何異狀，隨時可報警，警方將全力偵辦，打擊竊電等重大民生竊案。

新北市呂姓電工向新莊、三峽等地工廠推銷節電裝置，實際則暗中改造電表，累計竊取台電29萬度用電，新北警新莊分局接獲台電台北西區營業處報案，揪出呂嫌，起出販售給工廠的改造電表，節電器，新北地院依詐欺得利罪嫌判刑，台電也依電業法向呂嫌求償112萬。

請繼續往下閱讀...

新莊分局2019年接獲台電台北西區營業處報案，指稱巡查員在樹林一間機械工廠發現電表遭竄改，53歲呂姓業者辯稱，這是別人賣給他的節電裝置，台電、警方事後查出，呂嫌透過電工改造電表線路，致使圓盤倒轉核計竊電，他辯稱不清楚何時開始竊電，但台電統計後，赫見他的工廠竊電高達29萬度，依詐欺得利罪嫌送辦，並依電業法追償。

新北地院審理後，依詐欺得利罪，判處呂某4個月有期徒刑，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴；民事部分，台電依電業法向呂嫌追償電費112萬元。

邱華龍說，台電長期與檢警合作查緝不法，打擊竊電犯罪，對警政偵破違規用電案或民眾檢舉，因而查獲，台電在案件起訴後，也會發給酬勞金，感謝防制違規用電。

新北警新莊分局查獲呂姓業者改裝電錶，竊電29萬度，不肖業者被判刑、追償上百萬電費。圖為拆裝電表。（記者吳仁捷翻攝）

新北警新莊分局查獲呂姓業者改裝電錶，竊電29萬度，不肖業者被判刑、追償上百萬電費。圖為拆裝電表。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法