為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    不肖業者改造電表竊電29萬度 判刑還被台電求償112萬

    台電台北西區營業處長邱華龍（左）今天到新莊分局頒發查獲竊電酬金，主辦的偵查隊小隊長林勇瑋、分局長林温柔代表收下。（記者吳仁捷翻攝）

    台電台北西區營業處長邱華龍（左）今天到新莊分局頒發查獲竊電酬金，主辦的偵查隊小隊長林勇瑋、分局長林温柔代表收下。（記者吳仁捷翻攝）

    2021/03/24 16:13

    〔記者吳仁捷／新北報導〕台電台北西區營業處長邱華龍今天到新莊分局，頒發查緝竊電酬勞金，感謝警方協助打擊竊電；由主辦的偵查隊小隊長林勇瑋受贈，台電感謝警方協助，揪出竊電惡徒；新莊分局長林温柔說，查緝不法是警方分內工作，只要台電、民眾發現任何異狀，隨時可報警，警方將全力偵辦，打擊竊電等重大民生竊案。

    新北市呂姓電工向新莊、三峽等地工廠推銷節電裝置，實際則暗中改造電表，累計竊取台電29萬度用電，新北警新莊分局接獲台電台北西區營業處報案，揪出呂嫌，起出販售給工廠的改造電表，節電器，新北地院依詐欺得利罪嫌判刑，台電也依電業法向呂嫌求償112萬。

    新莊分局2019年接獲台電台北西區營業處報案，指稱巡查員在樹林一間機械工廠發現電表遭竄改，53歲呂姓業者辯稱，這是別人賣給他的節電裝置，台電、警方事後查出，呂嫌透過電工改造電表線路，致使圓盤倒轉核計竊電，他辯稱不清楚何時開始竊電，但台電統計後，赫見他的工廠竊電高達29萬度，依詐欺得利罪嫌送辦，並依電業法追償。

    新北地院審理後，依詐欺得利罪，判處呂某4個月有期徒刑，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴；民事部分，台電依電業法向呂嫌追償電費112萬元。

    邱華龍說，台電長期與檢警合作查緝不法，打擊竊電犯罪，對警政偵破違規用電案或民眾檢舉，因而查獲，台電在案件起訴後，也會發給酬勞金，感謝防制違規用電。

    新北警新莊分局查獲呂姓業者改裝電錶，竊電29萬度，不肖業者被判刑、追償上百萬電費。圖為拆裝電表。（記者吳仁捷翻攝）

    新北警新莊分局查獲呂姓業者改裝電錶，竊電29萬度，不肖業者被判刑、追償上百萬電費。圖為拆裝電表。（記者吳仁捷翻攝）

    新北警新莊分局查獲呂姓業者改裝電錶，竊電29萬度，不肖業者被判刑、追償上百萬電費。圖為拆裝電表。（記者吳仁捷翻攝）

    新北警新莊分局查獲呂姓業者改裝電錶，竊電29萬度，不肖業者被判刑、追償上百萬電費。圖為拆裝電表。（記者吳仁捷翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    八年級生走歪路！竟當「宅男」竊電種大麻 5人全判刑
    2021/02/18 16:49

    八年級生走歪路！竟當「宅男」竊電種大麻 5人全判刑
    房客竊電挖比特幣 台電求償610萬多元 高院全數判准
    2021/01/26 20:04

    房客竊電挖比特幣 台電求償610萬多元 高院全數判准

    兩指標挑美股基金
    男子騎電動車到土地公廟充電 竊盜罪送辦
    2020/11/21 10:03

    男子騎電動車到土地公廟充電 竊盜罪送辦
    偏鄉工寮藏比特幣礦場日夜挖不停 台電要追逾百萬元電費
    2020/09/14 20:33

    偏鄉工寮藏比特幣礦場日夜挖不停 台電要追逾百萬元電費
    社會今日熱門
    中山警分局集體包庇酒店案 又2刑警涉貪收押禁見
    2021/03/23 18:04

    中山警分局集體包庇酒店案 又2刑警涉貪收押禁見

    新北分署4/6拍賣會 罕見法拍「家族式豪華陰宅」
    2021/03/23 17:58

    新北分署4/6拍賣會 罕見法拍「家族式豪華陰宅」

    偽造病患治療紀錄 牙醫詐400萬健保費緩起訴
    2021/03/23 21:23

    偽造病患治療紀錄 牙醫詐400萬健保費緩起訴

    涉虛增工程款收回扣 中華工程前董座沈華養及會計收押禁見
    2021/03/23 20:44

    涉虛增工程款收回扣 中華工程前董座沈華養及會計收押禁見

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播