移工裝聾作啞 警比手畫腳拆穿：老闆說你跑掉了

阮男見員警突掉頭轉身離去，員警直覺可疑攔查。（記者許國楨翻攝）

2021/03/24 14:03

〔記者許國楨／台中報導〕3名越南籍移工上週六深夜在路上閒晃，見巡邏員警其中兩人老神在在，唯獨另一人卻是悄悄的「倒退嚕」，此舉立即引起警方懷疑盤查，過程中他雖一度裝聾作啞，最後仍被警方拆穿裝傻技倆，進一步識破其逃逸身分，逃不過被遣返回國的命運。

台中市第六分局市政派出所員警當晚巡經西屯區光明路與逢明路口，發現3名外籍移工操東南亞口音邊走邊聊天，唯其中43歲的阮姓越南籍移工，卻是在見到員警時突然掉頭轉身離去，詭異舉動無異此地無銀三百兩，立即引起員警注意騎車追上前攔查。

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起初阮男先是比手畫腳，裝作是瘖啞人士，警方回以比手畫腳，耐心的向其表示要查驗身分，惟其仍舊裝傻，在僵持數分鐘後時，終於開口說話，但仍假裝聽不懂，最後在員警以中、英文向其說明後，阮男這才拿出身分證明供警方查證，經查驗發現其已逾期居留1個月以上，當場向阮男說，「你已經被老闆報案說跑掉了」。

而阮男此次被警方所查獲，逃不過被遣返回國的命運，警方依違反入出國及移民法，移送移民署台中市專勤隊同時呼籲，如雇主有非法容留、聘僱未經許可、許可失效或他人所申請（聘）之外國人從事工作之情事，依「就業服務法」規定，可處15萬元以上75萬元以下罰鍰，以保障我國及外國勞工之合法就業權益。

警方查出阮男逃逸移工身分。（記者許國楨翻攝）

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