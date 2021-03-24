把冰糖當安毒賣 他找妹「黑皮」沒爽到就被逮

把冰糖當安毒賣，假毒蟲找妹「黑皮」還沒爽到就被逮。（資料照）

2021/03/24 10:57

〔記者黃佳琳／高雄報導〕吳姓男子在網路聊天室用密語兜售毒品，被員警釣魚約出後，吳去超商買冰糖混充成毒品，交易後，吳拿到錢準備去飯店找「妹仔」來HAPPY一下，沒想到還沒踏進飯店被逮，吳雖逃過販毒罪，但仍被檢方依詐欺等罪起訴。

雄檢指出，去年10月21日晚間，吳姓男子先在鳳山區偷了一輛機車作為代步用，然後回家上網時，以「高雄-優執HI菸商」當暱稱，在「UT南部男同志聊天室」內散布自己手上有貨要出清，吸引網友注意。

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林姓員警上網巡邏發現後，留言詢問假意要「買貨」，吳則回他自己手中有「煙lg2500」作為毒品術語，與林姓員警相約面交；林姓員警和吳男約在新興區忠孝、八德路口碰面時，吳說毒品不在自己手中，要林員先給錢再交貨，林給了他2500元，吳要林等他一下，隨即騎車離去。

吳離開後到超商買了一包冰糖，再把冰糖壓碎裝到夾鍊袋裡，假裝成安非他命後再回頭去找林員，當兩人完成交易後，吳騎車離去，林尾隨其後，當吳把車子停在三民區建國路某飯店時，當他準備踏進飯店找來應召女「黑皮」一下時，林現身表明身分當場逮人，吳還沒爽到就抓進警局，還被檢方依竊盜、詐欺罪起訴。

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