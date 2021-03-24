為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    把冰糖當安毒賣 他找妹「黑皮」沒爽到就被逮

    把冰糖當安毒賣，假毒蟲找妹「黑皮」還沒爽到就被逮。（資料照）

    把冰糖當安毒賣，假毒蟲找妹「黑皮」還沒爽到就被逮。（資料照）

    2021/03/24 10:57

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕吳姓男子在網路聊天室用密語兜售毒品，被員警釣魚約出後，吳去超商買冰糖混充成毒品，交易後，吳拿到錢準備去飯店找「妹仔」來HAPPY一下，沒想到還沒踏進飯店被逮，吳雖逃過販毒罪，但仍被檢方依詐欺等罪起訴。

    雄檢指出，去年10月21日晚間，吳姓男子先在鳳山區偷了一輛機車作為代步用，然後回家上網時，以「高雄-優執HI菸商」當暱稱，在「UT南部男同志聊天室」內散布自己手上有貨要出清，吸引網友注意。

    林姓員警上網巡邏發現後，留言詢問假意要「買貨」，吳則回他自己手中有「煙lg2500」作為毒品術語，與林姓員警相約面交；林姓員警和吳男約在新興區忠孝、八德路口碰面時，吳說毒品不在自己手中，要林員先給錢再交貨，林給了他2500元，吳要林等他一下，隨即騎車離去。

    吳離開後到超商買了一包冰糖，再把冰糖壓碎裝到夾鍊袋裡，假裝成安非他命後再回頭去找林員，當兩人完成交易後，吳騎車離去，林尾隨其後，當吳把車子停在三民區建國路某飯店時，當他準備踏進飯店找來應召女「黑皮」一下時，林現身表明身分當場逮人，吳還沒爽到就抓進警局，還被檢方依竊盜、詐欺罪起訴。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    毒販租車製造「斷點」防追蹤 警蒐證8個月讓他現形
    2021/03/13 11:38

    毒販租車製造「斷點」防追蹤 警蒐證8個月讓他現形
    毒販藏山區種菜當農夫 下山販毒被舉報落網
    2021/03/06 09:57

    毒販藏山區種菜當農夫 下山販毒被舉報落網

    兩指標挑美股基金
    24小時不打烊！ 販毒集團依組織犯罪遭求重刑 強制工作3年
    2021/02/03 13:47

    24小時不打烊！ 販毒集團依組織犯罪遭求重刑 強制工作3年
    販毒集團吸收中輟生販毒 桃警起獲4公斤毒品
    2021/01/14 13:51

    販毒集團吸收中輟生販毒 桃警起獲4公斤毒品
    社會今日熱門
    中山警分局集體包庇酒店案 又2刑警涉貪收押禁見
    2021/03/23 18:04

    中山警分局集體包庇酒店案 又2刑警涉貪收押禁見

    新北分署4/6拍賣會 罕見法拍「家族式豪華陰宅」
    2021/03/23 17:58

    新北分署4/6拍賣會 罕見法拍「家族式豪華陰宅」

    機車被移出車格慘吞罰單 他哀嘆引出大批苦主分享超實用建議
    2021/03/23 15:07

    機車被移出車格慘吞罰單 他哀嘆引出大批苦主分享超實用建議

    男子收捕蟹籠遭路燈電死 維護承包商涉過失致死被起訴
    2021/03/23 13:49

    男子收捕蟹籠遭路燈電死 維護承包商涉過失致死被起訴

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播