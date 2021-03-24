台南連開樂透威力3頭獎！彩券行挺果農送客人「旺來」
〔記者王俊忠／台南報導〕今年牛年台南市彩券中大獎手氣有夠旺！南市彩券販賣人員職業工會理事長林文進樂道，大大小小的獎項都有開出，特別是2、3月的大樂透與威力彩就共開出3次頭獎，而且都開在市區，其中億來發彩券行把中獎者送的分紅金買近5百顆鳳梨回饋果農、同時送給客人「好運旺旺來」。
林文進表示，今年2月12日，位於南市中西區金華路上的億來發彩券行開出1億元大樂透頭獎；2月17日位於北區成功路的聚寶盆彩券商行開出1.07億元大樂透頭獎；接著在3月4日北區公園路的佰面贏彩券行開出9.2億元的威力彩頭獎，恰好這3間彩券行都位於台南市的市區，這真的是全台灣最受財神爺眷顧的地方。
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據林文進瞭解，今年春節過年期間，台南也開出好幾個百萬元大紅包、歸仁區1家彩券行在同1天開出兩支今彩539獎項、北區聚寶盆彩券行在開出大樂透頭獎後又開出今彩539獎，好手氣旺旺來。
林文進說，最近的中國禁止台灣鳳梨進口事件，讓億來發彩券行老闆有感而發，近日決定把中獎者送的分紅金向果農訂購近5百顆鳳梨，表達對果農的支持，也把鳳梨分送給來店客人，祝福客人與店家都能好運不斷旺旺來，宣傳買彩券做公益、積功德的良善循環。