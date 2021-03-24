台南連開樂透威力3頭獎！彩券行挺果農送客人「旺來」

今年二月十二日開出大樂透頭獎的台南中西區億來發彩券行挺果農買鳳梨送客人好運旺旺來。（圖：林文進提供）

2021/03/24 10:41

〔記者王俊忠／台南報導〕今年牛年台南市彩券中大獎手氣有夠旺！南市彩券販賣人員職業工會理事長林文進樂道，大大小小的獎項都有開出，特別是2、3月的大樂透與威力彩就共開出3次頭獎，而且都開在市區，其中億來發彩券行把中獎者送的分紅金買近5百顆鳳梨回饋果農、同時送給客人「好運旺旺來」。

林文進表示，今年2月12日，位於南市中西區金華路上的億來發彩券行開出1億元大樂透頭獎；2月17日位於北區成功路的聚寶盆彩券商行開出1.07億元大樂透頭獎；接著在3月4日北區公園路的佰面贏彩券行開出9.2億元的威力彩頭獎，恰好這3間彩券行都位於台南市的市區，這真的是全台灣最受財神爺眷顧的地方。

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據林文進瞭解，今年春節過年期間，台南也開出好幾個百萬元大紅包、歸仁區1家彩券行在同1天開出兩支今彩539獎項、北區聚寶盆彩券行在開出大樂透頭獎後又開出今彩539獎，好手氣旺旺來。

林文進說，最近的中國禁止台灣鳳梨進口事件，讓億來發彩券行老闆有感而發，近日決定把中獎者送的分紅金向果農訂購近5百顆鳳梨，表達對果農的支持，也把鳳梨分送給來店客人，祝福客人與店家都能好運不斷旺旺來，宣傳買彩券做公益、積功德的良善循環。

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