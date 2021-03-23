婦照三餐+宵夜狂call in 警所險遭「心靈雞湯」癱瘓

一名怪婦人最近一個月照三餐打進警所，灌輸心靈雞湯鼓勵警方。（資料照，記者王捷攝）

2021/03/23 23:03

〔記者王捷／台南報導〕一名婦人自稱受到警方幫助，照三餐加宵夜打進警所鼓勵警方，但長期占用電話讓警方困擾，所長雖然沒有信教，但以佛教因果觀念告訴婦人，占用電話造成需要的民眾無法打進來，無形中可能有損陰德，豈料掀起神佛論戰，最後警方只能再次感謝婦人的心靈雞湯，呼籲不要占用電話。

據了解，這名獨居婦人年約5、60歲，曾到警所排解糾紛，很感動警方協助，一到飯後時間就會打電話到警所，找警員傳福音，她以愛之名要警方多做善事，因為很多民眾一輩子去警察機關的次數，也許一隻手就能數出來，所以警方一定要對民眾有耐心，因為身在公門好修行，也很感謝警所之前的協助。

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起初警員還覺得很暖，不過最這名婦人一發不可收拾，每通電話一講就超過半小時，而且是照著三餐加宵夜打電話到警所，後來警所迫於無奈只能掛她電話，告訴她不應該這麼做，但婦人認為，她的行為是鼓勵警方的心靈雞湯。

所長告訴婦人，雖然他信佛教，但如果占用了電話導致需要的民眾無法來電，這無形中會損了陰德，豈料，婦人無法認同這番言論，與所長論戰神佛，最後只能拒絕婦人的心靈雞湯。所長也呼籲，把警用電話留給需要的民眾。

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