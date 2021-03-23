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    法官遭爆請公假陪妻生「美寶」 申轉檢察官結果6月出爐

    法官何星磊被爆疑陪網紅妻「藍星沙」赴美生子。（翻攝「藍星沙」官方網站）

    法官何星磊被爆疑陪網紅妻「藍星沙」赴美生子。（翻攝「藍星沙」官方網站）

    2021/03/23 16:36

    〔記者吳政峰／台北報導〕苗栗地院法官何星磊，前年被爆出請公假疑似陪網紅妻子赴美生產，薪水照領還當「美國寶寶」的爸爸，引發軒然大波，再加上再開辦論數3年高達62件，苗院綜合考量後，決定發動職務監督。何星磊自認個性較適合當檢察官，今年申請轉任檢方，結果如何，6月出爐。

    從2016年後，已連續5年沒有法官申轉檢察官，今年除了何星磊以外，還有士林地院法官葉育宏。法務部預定於4、5月間召開檢察官遴選委員會，已發函請問法官的所屬法院以及相對應的檢察署，了解2人平時的審判品質與工作態度，同時會參閱其所撰擬的判決書，看看文筆、論理、判斷、認事用法是否公允正確，最後才能下決定。

    即便通過遴選，還得經過檢察官人事審議委員會的考核，歷經層層關卡，法務部6月才會公布結果。並非法官轉任檢察官都能暢行無阻，2016年有2名法官申轉，卻只有蕭奕弘1人通過，可見遴選過程與標準仍需符合一定門檻，法務部不會照單全收。

    反之，每年約有20幾位的檢察官申請轉任法官，司法院也非全部埋單，雖然法官遴選委員會沒有設定錄取人數上限，但每年申轉成功者都大概6成上下。今年共有22位檢察官申轉法官，研判錄取人數大約15名左右。

    此外，掃黑悍將、前桃園地檢署主任郝中興2018年突然離職當律師，今年申請回鍋再任檢察官，由於過去鮮少有主任離職又申請再任的案例，本案亦受檢察界關注。

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