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    高市小港分局查獲大量毒品 槓上開花起出制式霰彈長槍

    小港分局今天下午查獲大量毒品及制式長槍。（資料照）

    小港分局今天下午查獲大量毒品及制式長槍。（資料照）

    2021/03/23 16:33

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市小港分局今天下午查緝毒品，在一名男性嫌犯住家起出數百包疑似毒品咖啡包，槓上開花查獲一把制式霰彈長槍，警方正偵辦中。

    小港警方接獲情資查察毒品，下午前往嫌犯住家搜查，查獲數百包疑似毒品咖啡包，將送往化驗；另也找到制式霰彈長槍，但沒有子彈。警方已將嫌犯帶回警分局偵訊。

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