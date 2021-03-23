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    首頁　>　社會

    燙傷男童生殖器被廢止登記 保母不服興訟敗訴

    北高行認為，保母燙傷男童行為確實構成「不正當之行為」，因此被依「兒少法」廢止保母登記的處分並無違誤，判保母敗訴。（資料照）

    北高行認為，保母燙傷男童行為確實構成「不正當之行為」，因此被依「兒少法」廢止保母登記的處分並無違誤，判保母敗訴。（資料照）

    2021/03/23 16:36

    〔記者溫于德／台北報導〕曾姓保母受託照顧1歲多的男童，但男童父母卻發現兒子哭鬧並全身顫抖，洗澡時更驚見屁股、生殖器都有網狀烙印起水泡，氣得提告。保母後來雖獲和解撤告，仍被桃園市政府依「兒童及少年福利與權益保障法」廢止保母登記，保母不服提起行政訴訟；台北高等行政法院認為，保母燙傷男童行為確實構成「不正當之行為」，因此被依「兒童及少年福利與權益保障法」廢止保母登記的處分並無違誤，判保母敗訴；可上訴。

    本案之所以為外人知，是因男童家長上臉書「爆料公社」發文，指控保母拿吹風機燙傷兒子，導致屁股、生殖器、後頸都起水泡，並對保母提告業務過失傷害罪。桃園地院考量雙方達成和解，判決公訴不受理；但桃園市政府仍依法廢止保母登記。

    保母不服，提起行政訴訟主張，行為是否構成「兒少法」中「不正當之行為」，應綜合考量動機、行為態樣、是否具偶發性，或是意外性、有無反覆、持續性、兒童實際年齡及身心發展成熟度等，並參酌一般社會通念及國情，就個案情節給予客觀評價判斷。

    保母強調，是她一時疏忽才導致男童受傷，男童就醫後已無大礙，也沒有後遺症，應不屬於「不正當之行為」，且「兒少法」規定可廢止保母登記，是剝奪並限制人民職業自由的最嚴厲處分，已牴觸憲法比例原則，請求聲請釋憲。

    北高行指出，只要是對兒童的生命、身體、健康、自由、受國民教育、性自主、工作等權利，造成相當傷害或痛苦，或使兒童陷入惡害的危險，便屬「不正當之行為」，一般人均可理解，另照顧兒童人身安全屬重大公共利益，因此，縱使「兒少法」已限制保母的工作權，仍屬合憲，不必釋憲。

    北高行認為，保母案發時36歲，是身心健全發展的成年人，相較男童僅1歲餘，尚未有自我保護與反抗能力，以及無法使用言語清楚表達訴求，保母應隨時留意男童身心安全，卻因疏忽導致男童身心傷害，且情節嚴重，確實構成「不正當之行為」，故桃園市政府依法廢止保母登記並無不妥，判保母敗訴。

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