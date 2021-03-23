特斯拉疑闖紅燈撞4機車側翻90度 5人傷送醫

特斯拉轎車疑似闖紅燈造成車禍。（記者徐聖倫翻攝）

2021/03/23 15:46

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市板橋區漢生東路、文化路一段交叉口今下午近3時發生車禍，1輛要價180萬的特斯拉轎車與4部機車發生撞擊，特斯拉向右翻90度倒臥路中，現場共計有3男2女5名傷者被送往亞東醫院救治，所幸均無生命危險。

警方初步調查，疑似是特斯拉轎車經過路口搶快闖紅燈，並與4部機車發生衝撞，警方現仍持續進行交管，目前文化路一段南向封閉，北向車道雙向通行，民眾經過務必小心駕駛。

警方於現場進行交管。（記者徐聖倫翻攝）

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