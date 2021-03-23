偽造13病患牙周病治療紀錄 牙醫詐400萬健保費緩起訴

桃園市黃姓牙醫涉嫌偽造病患牙周病療程紀錄向健保局詐得400萬元，事後認罪繳回犯罪所得，獲桃檢以緩起訴處分。（資料照）

2021/03/23 15:43

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市31歲黃姓牙醫被查出涉嫌偽造13名病患不實的牙周病就醫療程，向健保署詐領12萬餘，經中央健保署推估總詐領點數400萬5086點數、核算詐領400萬餘元，桃園地檢署會同桃市衛生局追查，證人指證歷歷並未接受牙周病療程，黃難以狡辯認罪並繳回推估詐領健保費400萬餘元；檢方認定黃涉嫌詐欺及偽造文書等罪，考量其年紀尚輕、自白犯罪且深表悔悟並繳回犯罪所得，今偵結予緩起訴處分。

檢警調查，黃姓牙醫於中壢區開設牙醫診所，被查出從2018年3月至2019年6月間，在為王姓等13名患者治療時，並未幫患者以逐顆檢測牙齒囊袋深度、全口齒齦下刮除多顆及牙菌斑檢查等牙周病統合治療療程，卻偽造不實就醫紀錄向健保署詐領點數，對每人不實申請8200點至1萬點，被健保局推估不實申請400萬5086點，核算詐取健保費400萬5086元。

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健保署接獲檢舉黃姓牙醫詐領健保費，向桃園檢方提告追查而查出上情。檢察官訊問時，黃姓牙醫坦承全部犯行，檢方另傳喚13名病患作證，均稱這段期間到牙醫診所並未施做牙周病相關療程；檢方審酌黃為執業醫師沒有前科紀錄，且犯後自白犯罪、深表悔悟，也向健保署繳回推估詐領的健保費400萬餘元，偵結予緩起訴處分，緩起訴處分確定1年內需向公庫支付50萬元。

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