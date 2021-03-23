精障兒從醫院8樓墜樓身亡 父求償300萬遭駁

罹患思覺失調症的王姓男子從醫院墜樓身亡，父控醫院管理疏失求償300萬被駁回。（資料照）

2021/03/23 14:27

〔記者黃佳琳／高雄報導〕罹患思覺失調症的王姓男子入院治療，卻在曬衣服時爬到屋簷的廊柱，不慎從8樓墜下死亡，王父怒告醫院管理疏失求償300萬元，但法官認為醫護人員已善盡監督之責，駁回王父之訴。

判決指出，2019年3月26日，王姓男子因罹患思覺失調症到高雄市立凱旋醫院入院接受治療，王男在醫院住了2個禮拜，趁著前往8樓戶外陽台曬衣服時，王男突然踩上窗台往上攀爬到樑柱，然後疑似踩空，從8樓直墜4樓後傷重不治。

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王父接到院方通知趕到醫院時，只見到一具冰冷的遺體，王父詢問醫護人員發生何時，得知兒子是在醫護人員看管下竟墜樓身亡，認為醫院管理有疏失，因此向醫院怒告求償300萬元。

高雄地院審理時，院方辯稱，當時王男爬上窗台時，護理長見狀立即大聲叫喊，但王不僅未回應，更迅速爬上窗台、踏上欄杆、往上攀爬至屋簷的廊柱，護理長一邊呼救，一邊安撫王男，但王男仍持續行走在廊柱，1、2分鐘後就墜樓，此意外事件非院方之責，且事後也展現誠意幫忙付了11萬餘元的喪葬費用。

法官檢視案發時現場事證，並傳喚相關人員出庭訊問後，認為王男到陽台曬衣服時，院方有派2名護理師陪同，且王男也是在規定的時間內才能去陽台曬衣，可見王男受到嚴密控制，因此認為醫院在設置或管理上並無欠缺，無需負損害賠償責任，駁回王父之訴，可上訴。

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