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    首頁　>　社會

    地主要求返還土地 高院判北市捷運局還部份土地與賠償

    高等法院今判決，北市捷運局借用時作為花圃用途的4.2坪土地，應予返還黃姓地主，並以不當得利關係，支付31萬多元。可上訴。（資料照）

    高等法院今判決，北市捷運局借用時作為花圃用途的4.2坪土地，應予返還黃姓地主，並以不當得利關係，支付31萬多元。可上訴。（資料照）

    2021/03/23 14:10

    〔記者楊國文／台北報導〕台北市捷運工程局南區工程局，被北市黃姓地主指控未經徵收程序，竟在其私有的北市捷運安和路黃金地段土地上鋪設柏油供公眾使用，請求刨除柏油路面，返還土地，並要求國家賠償；高等法院今判決，30年前已做為道路用的寬度2.03公尺土地，基於「公用地役」關係，並無私法不當得利問題，不必返還黃男，但捷運局借用時作為花圃用途的4.2坪土地，應予返還，並以不當得利關係，支付31萬多元。可上訴。

    據悉，黃男請求捷運局返還其原有的土地，位於北市捷運信義安和站旁的土地，屬北市精華用地，初估每坪市價百萬左右。

    高等法院判決指出，北市捷運局於1995年間因捷運安和路站（信義安和站）工程施工，而向地主黃男借用土地時，土地的使用現況可分為兩部分，分別是做為道路用的寬度2.03尺土地（A土地）、及作為花圃用的面積13.895平方公尺土地，約4.2坪土地（B土地）。

    A土地部份，已於1991年間作為道路，供不特定公眾通行使用迄今，乃既成道路，並經台北市政府認定具有公用地役關係，捷運局依市區道路條例規定，於A土地上鋪設柏油，合乎供公用通行使用的公共利益，其補償關係屬公法上的權利義務，A土地在此公用地役關係存續期間，在公眾通行目的範圍內，並無私法上不當得利的問題，因此，黃男請求捷運局將A土地的柏油路面刨除、並返還土地，及給付相當於租金的不當得利，並無理由 。

    至於B土地部份，捷運局借用時是做為花圃之用，捷運局依2005年會議的結論，在北市安和路站工程施工完工後，應將B土地回復原狀，且捷運局並未舉證證明B土地上有開闢完成計畫道路，供公眾通行之用，因此，黃男請求捷運局將B土地的柏油路面刨除後返還黃男，及給付相當於租金的不當得利31萬多元，為有理由。（16:07更新）

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