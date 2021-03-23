為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    黃捷爆捷運鳳山西站5女遭惡徒性騷 警：鎖定對象調查中

    捷運鳳山西站。（記者陳文嬋攝）

    捷運鳳山西站。（記者陳文嬋攝）

    2021/03/23 13:27

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市議員黃捷今表示，高市捷運鳳山西站周邊近來出現1名惡徒，涉嫌對路過女性民眾性騷擾，造成女性民眾擔心受怕，目前已知5人受害；鳳山警方據報展開調查，目前已鎖定1名可疑男子，是否就是性騷擾惡徒，仍待警方進一步釐清，強調若經查屬實，絕對依法嚴懲，同時加強捷運站周邊巡邏，以維護民眾安全。

    高市議員黃捷自3月17日起，陸續接獲5名女性民眾陳情，指稱有1名男子經常於捷運鳳山西站周邊徘徊，從清晨6時至晚間8時，涉嫌對路過女性民眾性騷擾，造成女性民眾擔心受怕。

    黃捷表示，該名性騷擾惡徒不但近身跟蹤捷運站附近的上班女性，還會持續死盯女性的私密處，甚至裝作不經意，卻刻意用手肘及肩膀，撞擊女性民眾胸部。

    黃捷接獲女性民眾陳情，立即與鳳山警分局忠孝所聯絡，並責成警方盤點捷運站，以及周遭社區監視器，並要求周邊加強巡邏，以確保民眾安全。

    黃捷強烈呼籲即便是出社會的成年人、在學的莘莘學子，或是南投警察的兒子，只要是觸犯性暴力等刑法，同樣都要收到處罰，應恪遵性別分際，尊重每個人的身體自主權，對於性騷擾、性霸凌或性侵害案件，她絕不縱容，也絕對不會退縮。（13:30更新）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    提及南投警兒性侵案 黃捷聲援「巴哈姆特」：性犯罪絕不寬貸
    2021/03/23 11:02

    提及南投警兒性侵案 黃捷聲援「巴哈姆特」：性犯罪絕不寬貸
    王毅爆性騷擾醜聞！中國外交官控訴「閨女遭伸魔爪」
    2021/03/22 14:05

    王毅爆性騷擾醜聞！中國外交官控訴「閨女遭伸魔爪」

    大專院校期貨模擬交易競賽 即起報名
    超萌！小英總統南下探班 貓站長「蜜柑」只顧吃零食
    2021/03/19 12:28

    超萌！小英總統南下探班 貓站長「蜜柑」只顧吃零食
    黃捷連續接獲性騷擾訊息 陳其邁譴責：若報案全力偵辦
    2021/03/15 17:05

    黃捷連續接獲性騷擾訊息 陳其邁譴責：若報案全力偵辦

    老饕都知道！平價老酒就要選這款
    社會今日熱門
    中山警分局包庇酒店案 再查2警涉按月收賄2到6萬移送北檢
    2021/03/22 19:51

    中山警分局包庇酒店案 再查2警涉按月收賄2到6萬移送北檢

    投訴苗栗法官周靜妮拖庭 社工指稱「對事不對人」
    2021/03/22 20:43

    投訴苗栗法官周靜妮拖庭 社工指稱「對事不對人」

    G奶女老闆揪姊妹淘拍爆乳照吸客 警突襲查獲性交易
    2021/03/22 19:44

    G奶女老闆揪姊妹淘拍爆乳照吸客 警突襲查獲性交易

    好友竟因800元反目成仇 夥同外人拘禁又毆打
    2021/03/22 19:54

    好友竟因800元反目成仇 夥同外人拘禁又毆打

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播