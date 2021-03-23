黃捷爆捷運鳳山西站5女遭惡徒性騷 警：鎖定對象調查中

捷運鳳山西站。（記者陳文嬋攝）

2021/03/23 13:27

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市議員黃捷今表示，高市捷運鳳山西站周邊近來出現1名惡徒，涉嫌對路過女性民眾性騷擾，造成女性民眾擔心受怕，目前已知5人受害；鳳山警方據報展開調查，目前已鎖定1名可疑男子，是否就是性騷擾惡徒，仍待警方進一步釐清，強調若經查屬實，絕對依法嚴懲，同時加強捷運站周邊巡邏，以維護民眾安全。

高市議員黃捷自3月17日起，陸續接獲5名女性民眾陳情，指稱有1名男子經常於捷運鳳山西站周邊徘徊，從清晨6時至晚間8時，涉嫌對路過女性民眾性騷擾，造成女性民眾擔心受怕。

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黃捷表示，該名性騷擾惡徒不但近身跟蹤捷運站附近的上班女性，還會持續死盯女性的私密處，甚至裝作不經意，卻刻意用手肘及肩膀，撞擊女性民眾胸部。

黃捷接獲女性民眾陳情，立即與鳳山警分局忠孝所聯絡，並責成警方盤點捷運站，以及周遭社區監視器，並要求周邊加強巡邏，以確保民眾安全。

黃捷強烈呼籲即便是出社會的成年人、在學的莘莘學子，或是南投警察的兒子，只要是觸犯性暴力等刑法，同樣都要收到處罰，應恪遵性別分際，尊重每個人的身體自主權，對於性騷擾、性霸凌或性侵害案件，她絕不縱容，也絕對不會退縮。（13:30更新）

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