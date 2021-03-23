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    首頁　>　社會

    特戰兵遭滑輪重擊失智 判國賠1010萬

    陸軍司令部特種作戰指揮部6年前修繕突擊吊橋時，負責的鄭姓士官長卻找來32人支援，造成拉力過大繩索斷裂、滑輪反彈擊碎19歲的陳姓下士下顎，造成他因腦傷生活無法自理、嚴重失智之終生殘疾，高等法院今判決陸軍司令部應賠償1010萬3082元。（資料照）

    陸軍司令部特種作戰指揮部6年前修繕突擊吊橋時，負責的鄭姓士官長卻找來32人支援，造成拉力過大繩索斷裂、滑輪反彈擊碎19歲的陳姓下士下顎，造成他因腦傷生活無法自理、嚴重失智之終生殘疾，高等法院今判決陸軍司令部應賠償1010萬3082元。（資料照）

    2021/03/23 13:27

    〔記者楊國文／台北報導〕陸軍司令部特種作戰指揮部6年前修繕突擊吊橋時，因依規定須使用6名人力，負責的鄭姓士官長卻找來32人支援，造成拉力過大繩索斷裂、滑輪反彈擊碎19歲的陳姓下士下顎，因腦傷生活無法自理、嚴重失智之終生殘疾，高等法院今判決陸軍司令部應賠償1010萬3082元。還可上訴。

    陳姓士官（25歲）提告主張，他於「龍潭武漢營區」服務，因陸軍特種作戰指揮部吳姓營長前來營區的戰技館視導，認為原先架設的單索突擊吊橋破損，要求鄭姓士官長率隊更換，2015年11月13日上午，鄭姓士官長率員修繕時，因擔心人少無法將繩索拉直，遂指示他及單位內士官兵共32人前來協助拉跳繩，不料，由於拉力過大，造成繩索無法負荷而當場斷裂，他被反彈的滑輪擊中臉部、頭部等處。

    陳受傷送醫後，發現此意外造成他下顎開放性骨折，牙齒被打落掉進食道，腦部還因瀰漫性軸突損傷，在醫院昏迷10個多月，甦醒後出現認知功能障礙、短期記憶受損，生活無法自理，領有身心障礙手冊。

    陳主張說，依陸軍司令部「特戰基本作案技術訓練手冊」，架設單索突擊吊橋只需6人，且僅需4人負責拉繩，鄭姓士官長卻不照規定，命令遠超所需的32人拉繩，造成拉力過大、繩索斷裂。鄭涉及過失傷害罪部份，於2017年被桃園地檢署起訴，正由法院審理中，民事部份，陳求償1852萬多元。

    桃園地院民庭認為，鄭姓士官長貿然要求32名官士兵同時強拉繩索導致斷裂，其過失和陳的受傷結果，具有因果關係，而陳受傷時年僅19歲，須接受復健、整形磨皮等痛苦，認定求償1210萬元為適當，扣除保險等，判陸軍司令部賠償陳1070萬3640萬元。陸軍司令部不服判決提起上訴，陳也提起上訴，並擴張另再請求賠償25萬多元。

    高等法院審理時重新計算，認為陸軍司令部應國賠包括精神慰撫金300萬元、勞動能力損失654萬多元等費用在內的1010萬3082元。

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