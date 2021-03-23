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    孫道存稱病能否再關1年3月？北檢將交監獄評估

    太平洋電線電纜公司前董事長孫道存。（資料照）

    太平洋電線電纜公司前董事長孫道存。（資料照）

    2021/03/23 11:34

    〔記者錢利忠／台北報導〕太平洋電線電纜公司前董事長孫道存因掏空太電200億元而入獄3年，去年元旦刑滿出獄後，另因侵占太平洋網球基金會、孫法民文教基金會公款1.39億元一案，再被判刑1年6月，經法院裁定應合併執行4年3月確定，將再入獄服殘刑；孫已向檢方表明罹病欲延緩執行，檢方則將交由監獄評估是否收監。

    根據監獄行刑法規定，對於新入監者，監獄應就受刑人個性、身心狀況、經歷、教育程度及其他相關事項加以調查，期限不得逾2個月。

    另依監獄行刑法第13條規定，受刑人入監時應健康檢查，受刑人不得拒絕，經醫師檢查後若符合身心狀況欠缺辨識能力，導致生活無法自理、現罹患疾病因執行而不能保其生命、罹患法定傳染病，因執行有引起群聚感染之虞；或是衰老、身心障礙，不能於監獄自理等情況，監獄可拒絕收監。

    換句話說，檢方將先傳喚孫道存報到，當庭審酌孫所提出的延緩執行理由是否可採，倘若依其客觀狀態，尚無法詳細評估其身心狀況，則會先移交監獄執行發監，再由監獄評估其身心狀態是否符合收監或拒絕收監的標準。

    孫道存挪用兩基金會公益資金一案，去年3月被北院依公益侵占罪判刑1年6月，孫上訴二審後認罪並撤回上訴，全案因而於一審定讞。因此案是孫於前案定讞前所犯，北檢因此向北院聲請定應執行刑，北院則裁定2罪應合併執行4年3月，扣除孫於前案已服3年徒刑後，仍須入獄服1年3月殘刑。孫雖提抗告，仍被高院駁回而確定。北檢執行科已通知孫於4月上旬報到發監。

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