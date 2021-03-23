為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    繞過半個台灣躲查緝 通緝犯台中KTV歡唱滿頭汗遭逮

    警方先請陳男離開包廂不影響同行其他友人，再進一步查詢。（記者許國楨翻攝）

    警方先請陳男離開包廂不影響同行其他友人，再進一步查詢。（記者許國楨翻攝）

    2021/03/23 10:31

    〔記者許國楨／台中報導〕陳姓男子因案通緝繞過半個台灣，大老遠自東部花蓮閃到台中躲查緝，只是人算不如天算，他忘了通緝資料與警政機關有連線，本月18日與友人到KTV忘情歡唱時遇臨檢，他急的滿頭大汗慌報他人姓名試圖魚目混珠，仍被警方識破當場就逮。

    台中市第五分局水湳所所長紀明仁，當天凌晨帶隊到轄內中清路上一間KTV執行擴大臨檢，陸續進入包廂人別身分查證時，發現43歲陳男眼神不斷閃爍，直覺有異請同仁固守主要出入大門，再逐一過濾包廂內客人，輪到陳男時卻報假的身分證字號企圖矇騙過關，但隨即被警方識破。

    警方先請陳男離開包廂不影響同行其他友人，再進一步確認查詢，原來現今警方使用的M-Police小電腦，不像早期通緝資料上線有時間差問題，現今手攜式小電腦與後端資料庫幾乎是沒有時間差，只要一發布通緝通報，除了能檢核受檢者身分證字號是否錯誤，還能很快發現是否遭到各法院或地檢署通緝。

    因此警方為了釐清身分，便請陳男再報一次身分證字號，只見陳男面對仔細查證的警方，早已急得滿頭大汗，最後自知無法閃躲只得報出，經查證確認陳男在本月8日因毒品案已遭花蓮地檢署發布通緝。

    雖然陳男翻山越嶺繞過大半個台灣，從花蓮閃到台中工作企圖逃避查緝，但過去所犯下的錯，終究還是需要面對，警方當場上銬逮人，訊後將他解送歸案。

    此時陳男早已急得滿頭大汗，最後仍被查出通緝身分解送歸案。（記者許國楨翻攝）

    此時陳男早已急得滿頭大汗，最後仍被查出通緝身分解送歸案。（記者許國楨翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    只差1年時效就過了… 通緝犯躲了17年 只因違規逆向被警查獲
    2020/09/15 15:24

    只差1年時效就過了… 通緝犯躲了17年 只因違規逆向被警查獲
    通緝犯誤認債主登門 警一招「大外割」制伏
    2018/02/02 11:40

    通緝犯誤認債主登門 警一招「大外割」制伏

    學測不盲考 中文檢定混合題先行！
    通緝犯約友吸毒 警察尾隨當場逮住
    2018/01/24 14:10

    通緝犯約友吸毒 警察尾隨當場逮住
    女毒蟲偕男深夜被查獲 哀求「別通知我老公」
    2018/01/23 16:48

    女毒蟲偕男深夜被查獲 哀求「別通知我老公」

    老饕都知道！平價老酒就要選這款
    社會今日熱門
    外出看廟會迷途 台南老翁深夜獨走8公里
    2021/03/22 11:57

    外出看廟會迷途 台南老翁深夜獨走8公里

    已婚直播主慘了！在家與乾爹性交 要賠丈夫50萬元
    2021/03/22 12:17

    已婚直播主慘了！在家與乾爹性交 要賠丈夫50萬元

    跨國簽注站返台避疫情 五大足賽獨攬中國賭客
    2021/03/22 12:10

    跨國簽注站返台避疫情 五大足賽獨攬中國賭客

    視察南警打氣 徐國勇：破案就是治安工作最大的保證
    2021/03/22 12:13

    視察南警打氣 徐國勇：破案就是治安工作最大的保證

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播