繞過半個台灣躲查緝 通緝犯台中KTV歡唱滿頭汗遭逮

警方先請陳男離開包廂不影響同行其他友人，再進一步查詢。（記者許國楨翻攝）

2021/03/23 10:31

〔記者許國楨／台中報導〕陳姓男子因案通緝繞過半個台灣，大老遠自東部花蓮閃到台中躲查緝，只是人算不如天算，他忘了通緝資料與警政機關有連線，本月18日與友人到KTV忘情歡唱時遇臨檢，他急的滿頭大汗慌報他人姓名試圖魚目混珠，仍被警方識破當場就逮。

台中市第五分局水湳所所長紀明仁，當天凌晨帶隊到轄內中清路上一間KTV執行擴大臨檢，陸續進入包廂人別身分查證時，發現43歲陳男眼神不斷閃爍，直覺有異請同仁固守主要出入大門，再逐一過濾包廂內客人，輪到陳男時卻報假的身分證字號企圖矇騙過關，但隨即被警方識破。

請繼續往下閱讀...

警方先請陳男離開包廂不影響同行其他友人，再進一步確認查詢，原來現今警方使用的M-Police小電腦，不像早期通緝資料上線有時間差問題，現今手攜式小電腦與後端資料庫幾乎是沒有時間差，只要一發布通緝通報，除了能檢核受檢者身分證字號是否錯誤，還能很快發現是否遭到各法院或地檢署通緝。

因此警方為了釐清身分，便請陳男再報一次身分證字號，只見陳男面對仔細查證的警方，早已急得滿頭大汗，最後自知無法閃躲只得報出，經查證確認陳男在本月8日因毒品案已遭花蓮地檢署發布通緝。

雖然陳男翻山越嶺繞過大半個台灣，從花蓮閃到台中工作企圖逃避查緝，但過去所犯下的錯，終究還是需要面對，警方當場上銬逮人，訊後將他解送歸案。

此時陳男早已急得滿頭大汗，最後仍被查出通緝身分解送歸案。（記者許國楨翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法