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    登山客攀魚池金龍山遭擄人強盜案 1名歹徒埔里落網

    警方專案小組逮捕涉案的涂姓男子。（民眾提供）

    警方專案小組逮捕涉案的涂姓男子。（民眾提供）

    2021/03/22 20:28

    〔記者佟振國／南投報導〕南投縣魚池鄉金龍山19日發生登山客遭擄人強盜案，案發後警方迅速鎖定2名歹徒展開追查，今天傍晚在埔里鎮北平街逮捕涉案嫌犯涂姓男子，進一步偵訊，並持續追捕另1名同夥到案。

    彰化縣20多歲夏姓男護理師上週五（19日）前往魚池鄉日月潭風景區知名景點金龍山登山健行，竟遭2名身材壯碩的歹徒挾持，不僅搶走現金1400多元、金融卡、手機，取得提款密碼，得手現金4萬多元，還以頭套蒙臉遮住眼睛，束帶綁住雙手，並開走被害人的轎車，最後將被害人丟包仁愛鄉中正村偏僻的卓社林道，被害人在山區徒步走了9小時下山，向部落居民求救。

    案發後警方在埔里的市區找到被歹徒棄置的被害人轎車，調閱附近道路監視器，也循線查到歹徒持被害人提款卡盜領的超商ATM，鎖定2名埔里轄內的治安人口全力追緝。

    警方專案小組人員今天先掌握涉案的涂姓男子行蹤，傍晚5點30分左右在埔里鎮北平街、宏仁路附近順利逮人，立即帶回偵訊，釐清相關案情，並持續追捕另1名同夥到案。

    據了解，涂男有竊盜等前科，這次夥同另1名嫌犯持槍擄人強盜，警方逮人時未發現槍枝，還要進一步追查。

    警方專案小組今天傍晚5點30分左右在埔里鎮北平街、宏仁路附近，逮捕涉及金龍山擄人強盜案的涂姓嫌犯。（記者佟振國攝）

    警方專案小組今天傍晚5點30分左右在埔里鎮北平街、宏仁路附近，逮捕涉及金龍山擄人強盜案的涂姓嫌犯。（記者佟振國攝）

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