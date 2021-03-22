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    好友竟因800元反目成仇 夥同外人拘禁又毆打

    葉女被毆打，四肢傷痕累累。（記者歐素美翻攝）

    葉女被毆打，四肢傷痕累累。（記者歐素美翻攝）

    2021/03/22 19:54

    〔記者歐素美／台中報導〕22歲住在台中市大甲區的葉姓女子，今年3月上旬無故離家不回，期間只以LINE跟母親聯絡，葉母求助警方協尋，結果，葉女今天就到台中市第六分局報案，指稱遭好友易女、呂女夥同王男及吳女夫妻4人拘禁毆打，只因易女懷疑她偷錢及欠錢800元，警方今天循線逮捕易女等4人，依妨害自由、恐嚇及傷害罪移送台中地檢署偵辦。

    葉女的母親於本月17日透過朋友與台中市大甲分局大甲派出所聯繫，稱其女兒於3月上旬離家遲遲未歸，期間只以LINE聯络，但葉母勸其返家，葉女皆表示不願意，心裡覺得怪怪的，後經了解，原來女兒是與另兩名友人易女（19歲）及呂女（22歲）一起離家。

    警方認為葉女離家似不單純，請葉母夥同易女及呂女家長於昨天上午11點到大甲派出所報案，以積極協尋人口，不料，今天清晨6點多，葉女即到台中市第六分局報案，指稱遭易女等拘禁及傷害。第六分局隨即依葉女所稱地點，在台中市某旅館查獲易女、呂女及王男（36歲）、吳女（38歲）夫妻4人。

    大甲分局與第六分局隨即成立專案小组偵辦。警方表示，葉女與易女、呂女原本同在髮廊工作，是同事兼好友，但易女質疑葉女欠其800元不還，而且還偷錢、不誠實，竟夥同呂女，以及之前常去髮廊洗頭的顧客王男與吳女夫妻檔，拘禁且利用麻將的排尺毆打葉女，並呼葉女巴掌，造成葉女四肢及右眼瘀青，葉女不堪受虐，趁隙逃出報警，警方依妨害自由、恐嚇及傷害等罪嫌將易女等4人移送台中地檢署偵辦。

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