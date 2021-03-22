烤肉起紛爭氣到槍殺學弟 兇嫌一審判20年

台南地院判槍殺國中學弟的吳姓男子20年徒刑。（資料照）

2021/03/22 14:50

〔記者王俊忠／台南報導〕2020年10月4日凌晨，台南市新市區成功街1處民宅驚傳槍擊案，1名28歲的吳姓男子與國中學弟張姓男子在新市區同場烤肉，兩人細故發生糾紛，吳男憤而回安定區住處拿出改造手槍與子彈，再返回張男新市區住處、對張男開了3槍，其中1槍打中張左胸，張男送醫後傷重不治；吳男遭到收押，去年12月間被依殺人罪嫌起訴，今天下午台南地院合併判吳男20年徒刑。

一審合議庭宣判表示，吳男非法持有槍彈、判7年6月徒刑，併科10萬元罰金；殺人罪部分判15年徒刑，合併應服刑20年，還可上訴。

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檢警調查指出，吳姓男子於去年10月4日凌晨4點許，與念國中時的張姓學弟在台南新市區社內77之4號前烤肉，2人因細故發生糾紛，吳男因而心生不滿、回到安定區住處拿出藏放的1把改造手槍與6顆子彈到張男位於新市區的住處理論。

同日凌晨4點55分許，吳男開車到新市區成功街張男的住處，看到張男走出家門靠近後，對張男連開3槍，其中1槍打中張男左胸、1槍沒打中、1槍卡彈，張男中彈後被家人緊急送醫急救，惜因傷重延到同日晚間9點許不治身亡。警方獲報後到場追查、調閱監視器影像，鎖定涉案的吳男，循線逮人、起出1把改造手槍。

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