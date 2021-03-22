中山警分局包庇酒店案 再查獲2警涉按月收賄2到6萬被約談

台北地檢署檢察官林錦鴻今指揮法務部調查局北部地區機動站再約談2涉貪員警。（資料照）

2021/03/22 14:31

〔記者陳慰慈、姚岳宏／台北報導〕台北地檢署偵辦台北市中山分局官警涉集體收賄包庇色情酒店案，2月26起訴時任中山一分局派出所管區員警李功華、陳俊安，2警到「嘉麗寶」集團旗下酒店消費頻率還超過臨檢次數，同案4名涉案員警吳翊銘、涂維廉、陳彥安、張寧尚在偵辦中，今再發動搜索約談2名偵查隊員，預計晚間移送北檢複訊。

據指出，檢調追查中山分局中山一派出所轄區酒店弊案，以往查獲的都是穿制服的行政警察涉案，今天搜索帶回偵查隊刑警是頭一遭，是否向上延燒外界都在關注。

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檢調調查，「嘉麗寶」酒店集團業者曾小琪為避免遭取締，違法經營有女陪侍的酒吧業及不法媒介性交易以營利等情事，涉嫌自2016年4月起至2018年4月止，透過業者呂振世（在押）及店長邱信瑋（另案在押）等2位白手套，按月向時任負責中山分局第2、3刑責區與第9、19警勤區地域重疊的偵查隊員陳錦男（現任中山分局偵查隊員）、許峻銘（現任台北市政府警察局婦幼警察隊員）行賄2萬元至6萬元。

台北地檢署檢察官林錦鴻今指揮法務部調查局北部地區機動站及中山警分局，兵分4路發動搜索帶回陳、許2人。

據了解，北機組是在上午先到時任偵查隊中山一轄區成員，現調到北市婦幼警察隊的許姓刑事小隊長住處搜索，後也到他辦公室搜索，帶回相關證物，後再到目前還在中山分局偵查隊的陳姓偵查佐辦公室搜索，也同步前往他位於內湖的警察宿舍搜索。

2人初步皆稱只是曾在中山一小隊擔任勤區，但與酒店弊案無關，中山分局及婦幼警察隊強調會配合檢調調查，釐清相關案情，勿枉勿縱。

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