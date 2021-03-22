須服1年3月殘刑 北檢通知孫道存4月上旬報到執行

台北地檢署通知孫道存於4月上旬到執行科入監報到。（資料照）

2021/03/22 10:35

〔記者陳慰慈／台北報導〕太平洋電線電纜公司前董事長孫道存，因偽造文書罪判刑3年，去年元旦刑滿出獄，日前再被依侵占罪判刑1年半，由於兩案發生時間點都在入監前，故可依數罪併罰原則定應執行刑「打折」，台北地院判兩罪應執行4年3月徒刑；孫道存提抗告，要求減為3年2月，5日被高等法院駁回，據了解，孫日前再以生病為由「口頭」向檢方聲請延緩執行入監，但台北地檢署認為孫得親自出庭說明，才能評估病情，因此仍通知他於4月上旬到執行科入監報到。

孫道存主張，其擔任太平洋電線電纜公司董事長（偽造文書罪）及擔任公益法人理事長（侵占罪）期間所犯的犯罪動機、情境相似，責任非難重複程度高；且現年71歲，罹疾病，生命有限；再加上偽造私文書等罪已入監執行完畢，深切體悟犯罪不可行，已無入監矯正必要。若入監再執行1年3月（4年3月扣掉已執行的3年），所造成痛苦將成等比方式增加，有偏重過苛之情，不符罪責相當要求，請高院減為3年2月。

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事實上，孫道存稱病聲請暫緩發監執行非此次，2017年9月，孫因太平洋電線電纜公司掏空200億元案判刑3年徒刑確定，但孫提出醫師診斷證明，以身體不適為由聲請暫緩發監執行，當時遭檢方駁回仍被關。

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